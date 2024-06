Shadow of the Erdtree si aggiorna e diventa "più facile": ecco tutti i dettagli

Arriva una prima "ammissione di colpa" sull'estrema difficoltà di Elden Ring Shadow of the Erdtree: FromSoftware ha appena rilasciato una nuova patch applicabile da questo momento su tutte le piattaforme, definita per l'appunto di "calibratura".

Gli sviluppatori si sono resi conto che le sfide del DLC (lo trovate incluso con il gioco base su Amazon) era effettivamente esageratamente impegnativo, anche per gli standard a cui lo studio aveva abituato i suoi appassionati.

Per questo motivo, la patch 1.12 intende provare a rendere la situazione leggermente più semplice, con alcuni buff legati alle benedizioni dell'Albero Ombra.

Il changelog ufficiale, che trovate al seguente indirizzo, conferma che adesso la prima metà degli upgrade arrivati dalle benedizioni garantirà più attacco e difesa, mentre la seconda metà procederà con miglioramenti più graduali. Questo ad eccezione del livello finale, che invece fornirà bonus migliorati rispetto all'edizione di lancio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non è necessario effettuare alcun tipo di download per questa patch: Bandai Namco fa sapere che basterà semplicemente effettuare il login su un server multiplayer per vedere applicate tutte le novità.

La versione in questione dovrebbe essere la "1.12.2": qualora fosse diversa, assicuratevi di effettuare nuovamente il login per divertirvi con una sfida più "equa" su Shadow of the Erdtree.

Ma le novità non sono finite qui: FromSoftware fa sapere che sono previsti ulteriori bilanciamenti per la difficoltà dei nemici, anche e soprattutto per chi gioca con la modalità New Game+. Tuttavia, sarà necessario attendere un ulteriore aggiornamento.

Gli sviluppatori confermano inoltre che a causa di un bug le impostazioni legate al Raytracing sono attivate di default su PC, cosa che potrebbe aver provocato numerosi problemi di performance: assicuratevi dunque che siano disattivate prima di proseguire la vostra avventura.

Il team conclude ringraziando i suoi fan per il supporto e la passione dimostrata: una conferma, se non altro, che l'ondata di recensioni negative per Shadow of the Erdtree sta facendo effetto.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Valentino Cinefra in uno speciale dedicato, va sottolineato che una buona parte delle colpe di questa situazione è proprio di FromSoftware e di come ha deciso di gestire il marketing su Elden Ring.