Metroid Prime 4 Beyond torna a mostrarsi in un nuovo video ufficiale, dopo il Direct

Tra le bombe più inattese — anche per via del lunghissimo tempo passato dall'ultimo annuncio — del recente Nintendo Direct è ovviamente impossibile non citare Metroid Prime 4 Beyond, nuovo capitolo della serie con protagonista Samus Aran.

Su Switch avevamo già potuto godere dell'ottima rimasterizzazione del primo capitolo (che trovate su Amazon) e presto potremo scoprire come proseguirà la storia dopo il terzo episodio, uscito originariamente su Nintendo Wii.

Dopo averne confermato l'uscita nel 2025 con uno spettacolare trailer gameplay, Nintendo ha deciso di mostrare un altro breve teaser per Metroid Prime 4, che ci mostra più da vicino una delle ambientazioni di gioco.

Come segnalato da GoNintendo, questo video è stato pubblicato esclusivamente sul sito ufficiale giapponese — potete vederlo sullo sfondo al seguente indirizzo — ma grazie all'utente X @looygi possiamo osservarlo senza distrazioni e con la qualità originale:

Il video ci mostra l'ambientazione di una foresta, vista di sfuggita anche nel corso del trailer svelato durante il Nintendo Direct: un'opportunità per iniziare ad analizzare lo stage e quali pericoli potrebbero attendere Samus Aran durante il cammino.

Se i colori dovessero sembrarvi leggermente "spenti", occorre ricordarvi che l'intendo di Nintendo era di utilizzare questo teaser unicamente come sfondo del sito ufficiale: di conseguenza, le immagini sono state leggermente alterate e non dovrebbero corrispondere al modo in cui vedremo questa ambientazione su Switch.

Ricordiamo che l'uscita di Metroid Prime 4 Beyond è prevista per il 2025: proprio questa finestra di lancio ha fatto emergere il sospetto che il gameplay potesse in realtà provenire da Switch 2.

L'uscita nel 2025 potrebbe infatti rappresentare un'occasione perfetta per un titolo cross-gen, in maniera simile a quanto accaduto con Breath of the Wild: tuttavia, il gameplay svelato durante l'evento dovrebbe provenire dalle attuali console ibride.

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità dell'ultimo Nintendo Direct, abbiamo riepilogato per voi tutti gli annunci e i trailer dell'evento.