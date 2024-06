Dragon Ball Sparking Zero svela 12 nuovi combattenti nel trailer "Spade vs. Pugni"

Prosegue la campagna di Bandai Namco per svelare l'impressionante roster di Dragon Ball Sparking Zero, in vista della sua uscita sempre più vicina.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi sarà disponibile ufficialmente a partire dall'11 ottobre (potete prenotarlo su Amazon) e permetterà ai fan di divertirsi con scontri tra i personaggi più celebri — e quelli meno celebri — dell'amatissimo anime e manga.

Advertisement

Gli ultimi trailer di gioco si sono concentrati su temi specifici per i loro reveal: questa volta è il turno di uno scontro "Spade vs. Pugni", con ben 12 nuovi combattenti confermati che si sono mostrati in tutta la loro furia.

Troverete il nuovo spettacolare gameplay trailer di Dragon Ball Sparking Zero allegato qui di seguito, con una durata di poco inferiore ai 3 minuti:

Nel caso vi fosse sfuggito qualche combattente, di seguito troverete la lista completa con tutti i 12 nuovi personaggi appena confermati grazie all'ultimo trailer gameplay:

Anilaza

Dabura

Future Trunks

Goku (Super) Ultra Instinct -Sign-

Goku Black Super Saiyan Rose

Jiren

Mr. Satan

Ribrianne

Roasie

Spopovich

Super Vegito

Yajirobe

Il livello di potere è particolarmente variegato, come da sempre accade per i Budokai Tenkaichi: i fan potranno dunque ancora una volta divertirsi con gli incontri più improbabili in quello che appare essere sempre di più la line-up più promettente di sempre per la serie.

Ricordiamo che per il momento sono stati confermati esclusivamente personaggi provenienti dalle serie Z e Super: trovate il roster aggiornato al seguente indirizzo ufficiale.

Pare tuttavia che presto potremo aspettarci anche delle novità relative alla serie GT: il doppiatore inglese di Goku ha confermato di aver già registrato voci per le forme Super Saiyan 4.

Tra le novità più interessanti proposte da Dragon Ball Sparking Zero segnaliamo la rivisitazione di alcune delle scene iconiche in soggettiva: significa che potrete anche assistere, per esempio... alla morte di Goku con i suoi stessi occhi.