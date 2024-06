Fallout London sta per arrivare, la data di uscita è vicina

Si è parlato molto di Fallout London per via delle sue ambizioni, perché il lavoro dei modder è paragonabile ad un DLC autentico di Bethesda per Fallout.

Tanto che, nel tempo, anche la stessa Bethesda si è accorta della mod ed ha preso spunto da alcune cose create all'interno di Fallout London per i propri titoli.

L'attesa dei fan è stata lunghissima, ed è stata resa ancora più lunga dal recente rinvio che il team di modder ha deciso di applicare per non sovrapporsi con l'aggiornamento next-gen di Fallout 4, che inevitabilmente ha catalizzato l'attenzione di tutti.

Originariamente previsto per il 23 aprile, l'aggiornamento di nuova generazione è arrivato su Fallout 4 due giorni dopo, ovvero giovedì 25 aprile, costringendo il Team FOLON a posticipare il lancio a tempo indeterminato.

Ma, come riporta PCGamesN, ci sono delle novità per la data di uscita.

In un post del canale Discord ufficiale del Team FOLON, un responsabile afferma semplicemente che «abbiamo una nuova data».

Ci aspettiamo quindi delle novità a stretto giro, visto che la Fallout-mania è altissima e questo sarebbe il momento migliore per pubblicare Fallout London.

Proprio Fallout 4 è tornato ad essere famosissimo, tanto che i giocatori stanno impazzendo in alcuni enigmi che emergono dalle wasteland e lasciano i giocatori con un bel grattacapo. Per non parlare della serie TV, che in generale ha riportato una grande attenzione intorno all'intero franchise.

La prima stagione di Prime Video è stata un successo esorbitante, e tutti stiamo attendendo con ansia la seconda stagione. Dovremmo attendere molto, però, perché la produzione ci sta mettendo tutto il tempo necessario, come hanno dichiarato di recente i due showrunner della serie TV di Fallout in una recente intervista.

Se avete bisogno di Fallout 4 per poter installare la mod, ormai potete comprarlo ad un ottimo prezzo per qualsiasi piattaforma su Amazon.