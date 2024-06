Steam regala altri 6 giochi gratis: ecco come scaricarli

Giugno è arrivato e con esso arrivano molti giochi gratuiti offerti direttamente su Steam.

Per iniziare bene questo mese abbiamo sette giochi da farvi scaricare e giocare, che male non è.

Sappiamo già che Tell Me Why è da poco stato incluso nei giochi gratuiti di Steam (e Xbox) per celebrare il Pride Month.

Ora, tocca ad altri 6 titoli gratis che vi elenchiamo poco sotto, con link diretto per il download (via GamingBible):

The Werecleaner - vestirete i panni di un inserviente mannaro che fa il turno di notte e deve riordinare l'ufficio senza uccidere e mangiare nessuno.

Crimson Hell - un gioco horror di sopravvivenza pieno di enigmi e con una storia tortuosa in cui un giovane studente di giornalismo deve sopravvivere.

Reborn - un roguelike in stile SNES in cui si passa dalla lotta contro i mostri alla gestione di un piccolo insediamento.

Lesson Learned: Cult of the Elizabeth - un gioco di strategia/tower defense da giocare da soli o con un amico in cooperativa.

Clash for Crust - un party game multiplayer in cui ogni giocatore prende il controllo di un gabbiano, per davvero.

Free Chess - come avrete intuito da soli, si tratta di un gioco di scacchi. Nè più, né meno.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

Ma non solo: vi ricordiamo abche che siete ancora in tempo per riscattare un altro gioco gratis su Steam: potete infatti aggiungere al vostro account un board game leggendario.

