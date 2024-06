Dragon Ball Sparking Zero conferma il multiplayer in locale, ma c'è una brutta notizia

Dopo mesi carichi di incertezze e speculazioni, alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Dragon Ball Sparking Zero non dovrà fare a meno del multiplayer in locale, che sarà ancora una volta delle feature disponibili nel prossimo capitolo di Budokai Tenkaichi.

In passato gli sviluppatori avevano sottolineato di avere diversi dubbi sulla possibile inclusione di questa feature, ammettendo di aver riscontrato non poche difficoltà nel riuscire a implementarla correttamente.

Fortunatamente, pare che nelle ultime settimane queste difficoltà siano state finalmente superate, permettendoci di poter giocare a Sparking Zero anche in compagnia dei nostri amici (potete prenotarlo su Amazon).

Purtroppo, l'implementazione è stata possibile solo grazie a un compromesso: Bandai Namco ha confermato che il multiplayer in locale di Dragon Ball Sparking Zero potrà essere utilizzato solo in uno stage, ovvero la Hyperbolic Time Chamber.

Una dicitura presente nel sito ufficiale, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, sottolinea infatti che è possibile affinare le vostre abilità con gli amici offline "esclusivamente" in questo scenario.

Insomma, se vorrete affrontare i vostri amici in tutte le altre location più iconiche di Dragon Ball, dovrete farlo necessariamente online, altrimenti dovrete accontentarvi di questa soluzione.

Considerando che l'alternativa era non includere affatto questa modalità, è pur sempre meglio di niente, anche se inevitabilmente non potrà che esserci un pizzico di delusione.

La conferma del ritorno del multiplayer in locale offline arriva a poche ore di distanza dal debutto del nuovo trailer ufficiale, svelato durante la Summer Game Fest e che ha confermato la data d'uscita definitiva.

Ricordiamo che il roster di Dragon Ball Sparking Zero sarà il più grande di sempre per un gioco della serie, arrivando a coprire ben 164 personaggi e varianti.

Tuttavia, proprio queste dimensioni hanno fatto preoccupare non poco alcuni fan, dato che c'è comunque il rischio che alcuni personaggi minori vengano tagliati dal roster di base.