UFL, l'open beta gratis è disponibile da oggi: ecco quando sarà sbloccata

Dopo una lunghissima fase closed beta e diversi video dedicati ad approfondimenti sullo sviluppo, UFL è finalmente pronto alla sua prima prova davanti al grande pubblico: da oggi potrete infatti scaricare e giocare totalmente gratis l'open beta del nuovo free-to-play calcistico di Strikerz Inc.

Si tratta di un titolo con un'impostazione simile al celebre Ultimate Team di EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon, a proposito): i giocatori dovranno dunque provare a costruire la propria squadra ideale e dimostrare di essere i migliori al mondo.

Uno sviluppo che è stato anche finanziato e supportato anche da Cristiano Ronaldo: questa partnership, inevitabilmente, non può che aver attirato l'attenzione degli appassionati di calcio.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, da oggi 7 giugno potrete accedere gratuitamente alla Open Beta di UFL: la prova verrà sbloccata in via ufficiale alle ore 14.00 odierne, ma potete già effettuare il pre-download e farvi trovare pronti per l'apertura dei server.

La prova è disponibile sia su PS5 che su Xbox Series X|S: di seguito vi allegheremo i link diretti per il download e vi basterà semplicemente scegliere la vostra piattaforma preferita.

Vi raccomandiamo di assicurarvi di avere abbastanza spazio a disposizione: come segnalato da Dexerto, il peso ufficiale su PS5 è di 28.23 GB, mentre su Xbox sarà necessario avere 21.19 GB liberi.

L'Open Beta di UFL vi permetterà di accedere ai match online ed offline: questo weekend potrete dunque provare il nuovo free-to-play calcistico anche col multiplayer locale.

Ovviamente, trattandosi di un test gratuito, queste sono le uniche opzioni rese disponibili fino alla chiusura dei server, che avverrà il 9 giugno, ma la release completa sbloccherà l'accesso a tante altre modalità.

Per il momento non è stata ancora comunicata una data di lancio ufficiale, ma il lancio dell'open beta fa pensare che tutto stia procedendo per il verso giusto: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, non possiamo che concludere augurandovi buon divertimento e tanti goal!