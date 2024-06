Steam vi offre 6 giochi gratis: ecco come farli vostri

Il mese di giugno continua e con il passare dei giorni arrivano anche altri giochi gratuiti offerti direttamente su Steam.

Per continuare bene questo mese abbiamo infatti sei giochi da farvi scaricare e giocare, senza spendere un euro.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo infatti segnalato altri titoli da scaricare gratis, ma le sorprese non sono finite qui,

Questo, senza contare che anche Tell Me Why è da poco stato incluso nei giochi gratuiti di Steam e Xbox per celebrare il Pride Month.

Ora, tocca ad altri 6 titoli gratis che vi elenchiamo poco sotto, con link diretto per il download (via GamingBible):

Zombietown - Un FPS che vi vedrà fuggire da una città infestata da zombie.

Tap Wizard 2 - Un gioco di ruolo "inattivo” in cui potrete lanciare incantesimi, combattere nemici e altro ancora.

Martial Arts - Potrete collaborare con altri giocatori per padroneggiare al meglio le arti marziali.

Phantom Watcher - Un gioco per i fan dell'horror che unisce sopravvivenza e strategia.

Survive It - Un titolo di sopravvivenza in cui dovrete resistere agli elementi per fare restare in vita i vostri personaggi.

Ruiga Pirates - In mare dovrete raccogliere risorse, personalizzare la vostra nave ed essere coraggiosi di fronte a tante bestie marine.

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

