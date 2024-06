Nintendo Direct | Tutti gli annunci e i trailer (giugno 2024)

Dopo le tante indiscrezioni delle scorse settimane, Nintendo ha effettivamente fissato l'appuntamento con un nuovo Nintendo Direct, che in circa 40 minuti si dedica a svelare le prossime novità videoludiche in arrivo su Nintendo Switch nel corso della seconda metà del 2024.

Ancora niente di concreto sulla prossima console, che dovrà ereditare proprio il successo di Switch e che non dovrebbe arrivare prima del prossimo anno. Il Direct, invece, è ad alto tasso di videogiochi, con produzioni che dovrebbero spaziare tra quelle interne di Nintendo e i third-party, che in tutti questi anni in effetti a Switch non sono mai mancati.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento con una copertura in tempo reale: troverete le notizie sui maggiori annunci e, in questa pagina, vedrete comparire gli annunci via via che saranno svelati nello show, quindi aggiornate di tanto in tanto la pagina del vostro browser per scoprire le novità.

Vi ricordiamo che potete vedere l'evento integrale (in italiano) o nel video in embed poco sopra, o sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia.

Ore 16.00 - È atteso l'inizio del Nintendo Direct.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

Il Nintendo Direct inizia con un ritorno particolarmente atteso: un nuovo capitolo di Mario & Luigi dopo quasi nove anni!

I due idraulici tornano protagonisti del nuovo episodio della saga RPG, confermando il ritrovato interesse di Nintendo per il genere dopo i rilanci di Super Mario RPG e Paper Mario Il Portale Millenario.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica uscirà il 7 novembre 2024.

Nintendo World Championships: NES Edition

Dopo questa bomba a sorpresa, c'è spazio per vedere più da vicino Nintendo World Championships: NES Edition, che proporrà sfide speciali in alcuni dei più grandi classici della console 8-bit.

La data d'uscita è prevista per il 18 luglio, ma i pre-order sono già aperti su Nintendo eShop.

Fairy Tail 2

Tocca a un nuovo action RPG dedicato a Fairy Tail, il celebre anime e manga disegnato da Hiro Mashima. Ci uniremo ancora una volta a Natsu e ai suoi amici in un epico RPG d’azione e tuffati in battaglie in tempo reale intrise di magia.

L'uscita di Fairy Tail 2, questo il nome del secondo capitolo che concluderà le avventure viste nel primo episodio, è prevista per questo inverno 2024, ovviamente su Switch.

Fantasian Neo Dimension

La notizia era nell'aria, ma Fantasian finalmente esce dalla "prigione" di Apple Arcade: l'ultimo JRPG di Hironobu Sakaguchi pare che potrà finalmente essere giocato anche su Nintendo Switch.

L'aspetto più affascinante di questa produzione è sicuramente la direzione artistica: anche in questo caso, non abbiamo una data d'uscita, ma il lancio è previsto per questo inverno.

Tramite un comunicato inviatoci da Nintendo, apprendiamo che si tratta di una vera e propria edizione migliorata, qualora il nome Fantasian Neo Dimension vi avesse mandato in confusione — come al sottoscritto, ndr.

Nintendo Switch Sports

Nuovo aggiornamento gratuito a sorpresa per Nintendo Switch Sports: il titolo sportivo introduce anche il Basket, che potrà essere giocato anche in 2 vs 2 online.

L'update, che ovviamente è totalmente gratis per chi già possiede il gioco, è previsto per questa estate.

Mio: Memories in Orbit

Tocca a un'affascinante platform indie di Focus Entertainment: Mio Memories in Orbit sembra essere un'avventura davvero promettente, per chiunque cerchi qualcosa di diverso dal solito.

In questo titolo interpreteremo i panni di MIO, un agile androide con abilità

straordinarie che si risveglia sul Vascello, una gigantesca astronave alla deriva invasa da una rigogliosa vegetazione e da macchine fuori controllo.

L'uscita sembra però abbastanza distante, dato che sarà disponibile solo nel 2025.

Disney: Illusion Island

Nuovo aggiornamento a sorpresa per Disney Illusion Island: il tenero platform con Topolino, Paperino, Pippo e Minnie aggiunge una nuova quest esclusiva... disponibile da adesso!

Già da oggi potrete scaricare un nuovo update e scoprire tutte le novità in arrivo.

Hello Kitty Island Adventure

C'è spazio per una tenerissima avventura dedicata ad Hello Kitty: Island Adventure sembra una produzione molto "cozy" e che sarà disponibile in esclusiva temporanea su Switch nel 2025.

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Anche i Looney Tunes decidono di darsi agli sport estremi: Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny e tanti altri si sfideranno in folli partite con pericoli sempre in agguato.

Looney Tunes: Wacky World of Sports sarà disponibile da questo autunno.

Among Us

L'annuncio era nell'aria, dato che è stato "colpevole" di aver leakato la data del Direct, ma adesso abbiamo l'ufficialità: già da oggi sarà disponibile un nuovo aggiornamento gratuito di Among Us, con nuovi ruoli e tante altre piccole novità.

L'aggiornamento, come avrete ormai capito, sarà disponibile già da oggi.

Farmagia

Nuovo intrigante action game con un'atmosfera da collezione di mostri di casa Marvelous: Farmagia ci chiederà di reclutare quante più creature possibili per affrontare numerosi pericoli.

Farmagia è a tutti gli effetti un ibrido tra combattimenti di mostri e simulatore di fattoria, per un'accoppiata che appare quantomeno intrigante: sarà disponibile dall'1 novembre.

Donkey Kong: Country Returns HD

Torna in tutto il suo splendore Donkey Kong Country Returns, originariamente uscito su Nintendo Wii e che ha ricevuto una rimasterizzazione su 3DS.

Non poteva, dunque, mancare Nintendo Switch all'appello: Donkey Kong Country Returns HD sarà disponibile dal 16 gennaio 2025.

Dragon Quest III HD-2D Remake + I & II HD-2D

La prima avventura — nel canone narrativo — di Dragon Quest torna con il bellissimo stile grafico HD-2D, per quella che si preannuncia essere il modo definitivo di scoprire questa grande avventura

Il capolavoro di casa Square Enix torna con Dragon Quest III HD-2D Remake, che sarà disponibile il 14 novembre 2024.

Ma attenzione, perché viene annunciato a sorpresa anche Dragon Quest I & II HD-2D Remake! In questo caso, l'uscita è segnata a un semplice 2025.

Funko Fusion

Nel caso qualcuno ne sentisse il bisogno, i Funko POP tornano con un nuovo videogioco ispirato a tanti film, serie TV e molto altro.

Funko Fusion vi permetterà di interpretare alcuni dei personaggi più iconici della cultura pop con il leggendario "stile Funko".

Sarà disponibile il 13 settembre 2024.

Carrellata di giochi sparsi

È tempo di qualche altro annuncio sparso nella consueta carrellata di giochi a cui il Nintendo Direct ci ha spesso abituato: più precisamente si trattano di Luigi's Mansion 2 HD, The New Denpa Men (nuovo free-to-play), Metal Slug Attack Reloaded (un nuovo capitolo tower defense della serie) e Darkest Dungeon II.

Giochi gratis su Nintendo Switch Online

Il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online si aggiorna con alcune novità a sorpresa: The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Sword, Metroid: Zero Mission, Turok: Dinosaur Hunter e... Perfect Dark!

Ben 4 tra i classici più amati che sono disponibili... da oggi!

Phantom Brave: The Lost Hero

Nuovo capitolo della serie Phantom Brave, che ci chiederà di partecipare a interessanti battaglie a turni combinandole con i tanti Phantom a disposizione.

Dopo l’attacco di una flotta di pirati fantasmi, tocca a Marona e al suo nuovo amico Apricot radunare la ciurma leggendaria che un tempo aveva sconfitto questi nemici spettrali: scopriremo più di 50 personaggi e 300 abilità da padroneggiare.

Phantom Brave: The Lost Hero sarà disponibile nel corso del 2025, ovviamente anche su Switch.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Un annuncio che entusiasmerà gli appassionati dei picchiaduro 2D vecchia scuola: tornano finalmente i capitoli della serie Marvel vs. Capcom, con una raccolta di ben 7 giochi!

La raccolta completa include: X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2 e The Punisher.

Al momento non abbiamo una data d'uscita ufficiale, ma è stato confermato il lancio nel 2024.

Super Mario Party Jamboree

Arriva un nuovo capitolo a sorpresa di Mario Party! I giocatori potranno divertirsi con tanti nuovi minigiochi e tabelloni originali, con alcune novità che cambieranno perfino il modo di muoversi in base al livello di gioco.

Super Mario Party Jamboree includerà 5 tabelloni nuovi e altri 2 tabelloni classici, provenienti dai primi 2 Mario Party: l'idea sembrerebbe dunque offrire un ibrido dei precedenti giochi rilasciati su Switch.

Inoltre, sarà aggiunta la modalità Bowserathlon che permetterà un multiplayer online da ben 20 giocatori!

Super Mario Party Jamboree uscirà il 17 ottobre 2024.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nuovo capitolo di The Legend of Zelda con lo stile grafico del remake di Link's Adventure, a dimostrazione del fatto che Nintendo ha ancora tante carte da giocare su Switch.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ci vedrà vestire i panni della principessa Zelda. Aonuma spiega che questa scelta ci permetterà di godere di un nuovo stile di gameplay totalmente unico basato sulla magia, al fine di creare oggetti utili per attraversare le diverse aree di gioco.

Una tecnica che utilizzeremo anche in battaglia, per lanciare oggetti o perfino creare mostri che combattano al nostro fianco.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom uscirà il 26 settembre 2024: nella stessa data, sarà disponibile una speciale Nintendo Switch Lite in edizione limitata ispirata alla serie.

Just Dance 2025 Edition

La sua assenza all'Ubisoft Forward ci aveva fatto "preoccupare", ma no, Ubisoft non si è ancora dimenticata di una delle sue serie più importanti su Switch: Just Dance si prepara al consueto aggiornamento annuale con la 2025 Edition.

Al momento non c'è una data d'uscita precisa, ma sappiamo che Just Dance 2025 Edition sarà lanciato questo ottobre.

LEGO Horizon Adventure

Sì, fa un po' strano leggere l'etichetta "PlayStation Publishing" in un Nintendo Direct, ma sta succedendo davvero: l'avventura LEGO dedicata ad Aloy è in arrivo su Nintendo Switch!

LEGO Horizon Adventures ci permetterà di scoprire un mondo fatto a mattoncini ispirato alla leggendaria esclusiva PlayStation: sarà disponibile da questo inverno.

Stray

Il tenero micio di Stray sbarca finalmente anche su Nintendo Switch: una delle avventure più amate dai fan dei gatti potrà finalmente essere giocata anche in portabilità.

Per il momento, non abbiamo alcuna data d'uscita, ma sappiamo che uscirà nel prossimo inverno.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Si passa a una nuova avventura cozy, questa volta ispirata a Il Signore degli Anelli e chi porta nella Contea degli Hobbit.

Tales of the Shire ci permetterà di vivere una rilassante esperienza tranquilla da Hobbit, nei panni di un abitante qualunque impegnato a pescare, fare amicizia e fare tanti pasti in compagnia.

Sarà ufficialmente disponibile su Nintendo Switch da questo inverno.

Ace Attorney Investigations Collection

Pensavamo che Capcom si fosse dimenticata del tutto della sua serie spin-off di Ace Attorney, ma Miles Edgeworth è finalmente pronto a tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure.

Il procuratore amico e rivale di Phoenix Wright sarà assoluto protagonista della raccolta di Ace Attorney Investigations, che include anche un secondo capitolo che fino a questo momento non era mai stato rilasciato fuori dal Giappone.

Ace Attorney Investigations Collection sarà disponibile dal 6 settembre 2024.

The Hundred Line - Last Defense Academy-

È il turno di una nuova avventura con lo stile grafico dei celebri Danganronpa, dato che si tratta degli stessi autori: in The Hundred Line - Last Defense Academy - dovrete sfruttare tutte le vostre capacità per difendere l'accademia dei protagonisti dall'assalto dei mostri... per ben 100 giorni!

Non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, ma il lancio è previsto nel corso del 2025.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Arriva un remake di Romancing SaGa 2, il leggendario gioco di ruolo di Square Enix che uscì per la prima volta nel 1993.

Governerete un impero per diverse generazioni, mentre sfiderete i Sette Eroi ormai caduti e che hanno ceduto all'oscurità, con battaglie a turni evolute in "Time Battles".

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sarà disponibile dal 24 ottobre 2024.

Metroid Prime 4: Beyond

Sì, non state sognando: Metroid Prime 4 è vivo e lotta in mezzo a noi.

Il quarto capitolo delle avventure di Samus Aran in prima persona si mostra dopo ben 7 anni dall'annuncio nel suo primo trailer gameplay, più spettacolare e brutale che mai.

La nostra eroina dovrà usare tutte le sue abilità per riuscire a completare una nuova missione, mentre sarà braccata da nuovi nemici e da Sylux: Metroid Prime 4 Beyond, questo il nome ufficiale del quarto capitolo, non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che sarà disponibile nel 2025.

Nintendo ci chiede pazienza, convinta che saprà soddisfare tutte le nostre aspettative.

E con questa bomba a sorpresa, si chiude ufficialmente un nuovo Nintendo Direct!