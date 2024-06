PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential offerti per il mese di giugno 2024.

Gli utenti iscritti al piano base del servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) potranno approfittare di ben 3 nuovi giochi gratis, già disponibili da questo momento per il riscatto e il download.

Potete accedere ai vostri nuovi omaggi mensili direttamente dalle vostre console, accedendo all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus.

In alternativa, potete procedere al riscatto direttamente via browser, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login a un account iscritto a PlayStation Plus: trovate la lista completa qui di seguito.

PlayStation Plus: giochi gratis di giugno 2024

Segnaliamo che non c'è alcun gioco esclusivo su PS5 nella line-up mensile: in altre parole, potete accedere a tutti questi titoli anche se state ancora giocando sulle vostre PlayStation 4.

Tra i nuovi titoli gratuiti mensili vogliamo segnalarvi in particolar modo Streets of Rage 4, una produzione semplicemente imperdibile per chiunque sia appassionato di picchiaduro a scorrimento e degno erede della trilogia originariamente uscita su SEGA Mega Drive.

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus dovrebbero restare disponibili fino al primo martedì del prossimo mese: di conseguenza, avrete tempo per riscattarli fino al 2 luglio 2024.

Ovviamente questo significa che i giochi gratuiti dello scorso mese non sono più disponibili per il riscatto, con un'unica eccezione: EA Sports FC 24 resterà gratuito fino al 18 giugno. Avete dunque ancora qualche giorno di tempo per aggiungerlo alla raccolta, qualora non lo abbiate già fatto.

Per quanto riguarda invece gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha già confermato che nei prossimi giorni saranno distribuiti gradualmente diversi giochi gratuiti per il catalogo: uno di questi sarà disponibile già da domani.