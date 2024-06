Zelda: Echoes of Wisdom ci metterà nei panni della Principessa!

A sorpresa, nel corso del Direct, è stato annunciato The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, nuovo capitolo della serie classica.

Questa volta, però, Link non sarà il protagonista, visto che dovrà essere salvato proprio dalla Principessa Zelda, per la prima volta protagonista della serie.

Questa volta, quindi Zelda ha il ruolo di protagonista. Il gioco mantiene lo stile del remake di Zelda: Link's Awakening.

Nulla a che vedere quindi coi bellissimi Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, appartenenti a un'altra "filosofia" legata al franchise di Zelda.

Il gioco adotta quindi un look e un'estetica simili a quello del gioco sopra citato e sembra utilizzare molti degli stessi elementi di gioco dei primi titoli della serie.

Link è scomparso, il che significa che la principessa Zelda è la protagonista del gioco e deve collaborare con la misteriosa fata Tri, che le concede la Tri Rod.

«Questa volta Link è scomparso. Ora tocca alla Principessa Zelda assumere il ruolo di protagonista», spiega Eiji Aonuma, produttore della serie The Legend of Zelda.

«Potreste pensare: 'Zelda combatterà con una spada?'. In questo caso, volevamo creare un nuovo stile di gioco che rompesse le convenzioni viste nei passati giochi di The Legend of Zelda con una prospettiva dall'alto».

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sarà pubblicato in versione digitale sul Nintendo eShop per Nintendo Switch in tutto il mondo il 26 settembre 2024.

Insomma, si tratta di un annuncio a sorpresa davvero molto gradito, che dimostra come Switch abbia ancora qualche cartuccia da sparare davvero niente male.

Se vi va, inoltre, date anche un'occhiata a tutte le novità dal Nintendo Direct del 18 giugno, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e oltre.