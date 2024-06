Summer Game Fest 2024 | Tutti gli annunci e i trailer

La conferenza della Summer Game Fest, in questo momento storico, è da immaginare un po' come un contenitore che cerca di ricalcare il grande palcoscenico di quello che è stata l'E3: ecco che così, per un paio d'ore, dalle ore 23.00 italiane del 7 giugno, nomi grandi e piccoli dell'industria dei videogiochi cercano di farsi spazio (a caro prezzo, a quanto pare) sul palco tenuto da Geoff Keighley, presentando le novità che hanno in cantiere.

L'appuntamento, come svelato dall'organizzatore, dovrebbe includere soprattutto novità su giochi già annunciati, ma dovrebbe esserci anche qualche piccola sorpresa.

Advertisement

Alcuni nomi sono già stati confermati, come Dragon Ball: Sparking Zero, Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds e Dune: Awakening, ma ci sono indiscrezioni che suggeriscono che dovremmo vedere anche qualche altro nome di peso.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento con il nostro recap: aggiornate questa pagina per vedere comparire via via gli annunci come saranno svelati sul palco, in modo che a fine evento sia da subito disponibile un bel riassunto completo da consultare.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, vi ricordiamo di visitare il nostro hub interamente dedicato alla Summer Game Fest.

Ore 23.00 - È atteso l'inizio della Summer Game Fest.

In apertura, Geoff Keighley ha (finalmente) fatto un cenno anche al momento particolare che sta vivendo l'industria, sottolineando che molti successi sono stati realizzati perfino da una sola persona, in questi mesi (come Manor Lords).

LEGO Horizon Adventures

Lo show si è aperto subito con l'annuncio di LEGO Horizon, che mescola il mondo di Aloy a quello dei mattoncini più famosi del mondo. Le figure mostrare riprendono anche le macchine più celebri (come il Collolungo che è diventato un vero set LEGO) e alcuni protagonisti che abbiamo visto nei giochi su PS4 e PS5.

Il gioco avrà ovviamente un'atmosfera molto leggera, tra il vivace villaggio dove divertirsi e gli scontri con Divoratuono e compagni.

Arriva su PC, PS5, Switch a Natale 2025. Il gioco è pensato per la couch co-op locale.

No More Room in Hell 2

Torn Banner Studio ha presentato un video che mostra il gameplay ad alta tensione di questo seguito, pensato come un survival horror cooperativo in soggettiva.

Include la permadeath e la possibilità di giocare in otto. Andrà in accesso anticipato ad Halloween.

Harry Potter: Quidditch Champions

Cambiamo completamente atmosfera per darci al Quidditch della saga di Harry Potter, con partite a bordo delle vostre scope in stadi decisamente pirotecnici (e dal tono epico).

Arriva il 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Cuffbust

Soggettiva e atmosfera decisamente fuori di testa vanno a braccetto in questo titolo sviluppato da un solo developer, dove un gruppo di pittoreschi esserini cerca di scappare dal carcere con ogni mezzo a sua disposizione - compreso gettare delle bombe nel WC e prendere a cucchiaiate le pareti, a quanto pare.

Arriva nel 2025.

Star Wars Outlaws

Un piccolo nuovo assaggio da Star Wars Outlaws, il prossimo open world di casa Ubisoft e Massive Entertainment che ci metterà nei panni di una tenace fuorilegge (e dell'esserino che l'accompagna).

Il reveal del gameplay è atteso per Ubisoft Forward il prossimo lunedì, quindi meglio tenere gli occhi puntati sull'evento della compagnia francese.

Neva

Dagli autori di GRIS, questo titolo dalla direzione artistica meravigliosa (e non poteva essere altrimenti) ci mostra il suo gameplay, tra esplorazione e combattimenti.

La protagonista è accompagnata da un fedele amico a quattro zampe, mentre i nemici-ombra hanno qualcosa delle creature che abbiamo sfidato in Planet of Lana.

Arriverà nel 2024.

Sid Meier's Civilization VII

Ripercorriamo la storia dell'umanità nel teaser che ci introduce a Civilization VII, che arriverà nel corso del 2025, ovviamente a firma Sid Meier e Firaxis.

Arriverà sia su PC che su console. «Vogliamo ringraziare tutti i fan nel mondo per il vostro supporto in oltre trent'anni» ha dichiarato Meier, che ha rimandato all'estate inoltrata per un full reveal del gioco.

Black Myth: Wukong

Un nuovo teaser ci ricorda l'uscita di Black Myth, che arriverà il 20 agosto, e mostra le edizioni, compresa una Collector's Edition con una statuetta. I pre-ordini sono aperti.

Metaphor: ReFantazio

Le eccellenti menti di Persona salgono sul palco per presentare il loro atteso Metaphor ReFantazio, dove i protagonisti si "trasformeranno" nei loro archetipi, con specializzazioni e capacità diverse tra loro, dando spessore al gameplay. Gli archetipi saranno oltre una quarantina e potranno anche evolvere in forme più potenti.

Il trailer si concentra sul mostrarci le potenzialità di questo sistema in termini di giocabilità. L'appuntamento, ricordiamo, è atteso per l'11 ottobre prossimo.

Batman Arkham Shadow

La prossima esclusiva Meta Quest 3 dedicata al Cavaliere Oscuro si mostra in azione, pronta a metterci nei panni del protettore di Gotham.

L'appuntamento è fissato per autunno 2024, ma vedremo un gameplay esteso nel corso della Gamescom.

Street Fighter 6

Un trailer animato ci introduce alle novità in arrivo nell'anno 2 di Street Fighter 6, tra cui anche l'arrivo di Byson.

Tears of Metal

La ribellione scozzese è al centro di questo gioco che ci vedrà sguainare la spada per cercare di mettere insieme il nostro esercito di resistenza, reclutando e armando i diversi mondi e affrontando in prima persona gli scontri, come in un ibrido tra un musou e un gestionale-tattico.

Include anche la co-op roguelike ed è in uscita su Steam.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Gameplay e tanta adrenalina nel trailer che ci introduce al prossimo appuntamento videoludico di Dragon Ball, in arrivo l'11 ottobre prossimo.

Delta Force: Hawk Ops

Gli amanti degli shooter online potrebbero trovare interessante questo gameplay, che mostra un'ambizione tattica interessante, svelando una missione di estrazione.

Arriverà su PC e console. Viene mostrato contestualmente anche un video gameplay della missione Delta Force: Black Hawk Down, che si rifà all'omonima pellicola diretta da Ridley Scott nel 1993.

Fatal Fury: City of the Wolves

Gli amanti dei picchiaduro possono sbizzarrirsi con la prossima fatica SNK, che arriva nel corso del 2025 e che svela qualche novità per il suo roster in questo video.

Blumhouse Games - Giochi in lavorazione

Blumhouse Games si tuffa nel mondo dei videogiochi con diverse proposte dalle atmosfere inquietanti ma gli stili profondamente diversi, tra quella isometrica in pixel art e quella oscura che richiama Inscryption.

Tra gli autori troviamo anche Sam Barlow, apprezzatissimo per opere come Her Story e Telling Lies.

«Volevamo prendere il nostro approccio, che abbiamo di solito nei film, e portarlo nei giochi. Siamo andati in cerca di autori, vogliamo creare dei giochi indipendenti che possano essere spaventosi» ha spiegato il CEO di Blumhouse Games, con un focus sull'horror e i gameplay anni '90.

«Stiamo lavorando a giochi indipendenti: questo significa che possiamo prenderci dei rischi» ha spiegato la creative lead, con i team che quindi potranno sperimentare in termini di gameplay e atmosfere. La prima release sarà quella di Fear the Spotlight.

Mighty Morphin: Power Rangers - Rita's Rewind

È tempo di menare le mani nei panni dei Power Rangers in questo beat'em up bidimensionale che sarà la gioia dei nostalgici.

Deer & Boy

Cambiamo completamente mood per passare a questo titolo dalle atmosfere solitarie e i latrati tristi di un cerbiatto, che si accompagna al nostro protagonista tra puzzle e traversate di scenari naturali, all'aperto e non.

Ho come la sensazione che possa essere uno di quei giochi che ti fanno il cuore a pezzetti, ma ci sono anche alcuni elementi fantastici interessanti, come un enorme cinghiale che braccherà i nostri, costretto a fare i conti col fatto che il cerbiatto però crescerà con noi. Nato da una singola persona, il gioco conta ora su un team di otto developer.

Kingdom Come: Deliverance II

Nuovo assaggio per il titolo di Warhorse Studios annunciato qualche tempo fa, che ci porta nelle lande medievali est-europee, con un gioco di ruolo che non ha invece componenti fantasy, ma tenta una ricostruzione fedele dello scenario storico dell'epoca.

Viene ribadito che arriverà nel corso di quest'anno.

Slitterhead

Torna il titolo dell'autore di Silent Hill, che era stato svelato da Bokeh Studio qualche anno fa con un primo teaser. Come suggerisce il nome, quello che succede alle... teste delle persone in questo titolo è piuttosto inquietante, ma non ci aspettavamo niente di meno da Keiichiro Toyama.

Tra azione, combattimenti in terza persona con armi convenzionali e molto meno convenzionali, oltre a creature orribili in cui le persone si trasformano, il trailer mostra che il giocatore può passare dal controllare un individuo all'altro, fino anche a un... cane? Arriverà l'8 novembre prossimo.

Killer Bean

Esilarante contrasto tra i protagonisti di questo gioco e il tono serioso e fantapolitico con cui viene proposto il trailer, che vedrà sparatorie fuori di testa — anche in prima persona, a quanto pare.

Questo fagiolo killer arriverà in estate in accesso anticipato, realizzato da un solo sviluppatore (prima animatore nel cinema come in Matrix Reloaded). Sarà uno shooter con meccaniche roguelike.

Cairn

Il team francese autore del gioco ha introdotto il trailer, che ci mostra una scena di arrampicata piuttosto difficoltosa, per poi aprirsi in momento di camminata ed esplorazione nel bel mezzo delle montagne, in scenari molto evocativi.

Nessun riferimento a una data, per il momento.

Wanderstop

Dagli autori di The Stanley Parable, pubblicato da Annapurna Interactive, arriva questo titolo incentrato sull'aprirsi un negozio di tè, che però è piuttosto particolare e pittoresco, direi.

Sembra avere un forte focus narrativo, quando la protagonista cerca di convincersi di essere felice a tutti i costi e di «potersi fermare». Arriva nel 2024 su PC e PS5.

UNKNOWN 9: Awakening

Torna il titolo di Bandai Namco tutto azione e narrativa, con protagonista l'attrice Anya Chalotra (The Witcher). Dotata di poteri soprannaturali, la nostra eroina si farà avanti su PC e su console (anche quelle di vecchia generazione) dal prossimo autunno.

The First Descendant

Questo looter shooter in Unreal Engine 5 è finalmente pronto a fissare la data per il suo debutto definitivo. Ne avevamo parlato circa un paio d'anni fa dopo averlo testato.

L'appuntamento è vicinissimo, dato che arriverà il 2 luglio su PC e console.

Outersloth

Gli autori del folle Among Us, divenuto un vero tormentone per puro caso e con il passaparola.

Questo nuovo progetto è un modo di ringraziare gli sviluppatori in questo momento difficile, «è il nostro sogno per una industria più sostenibile». Si tratta di una iniziativa, una sorta di etichetta, che permette di sostenere lo sviluppo di altri progetti indie, in modo che altri autori possano trovare il modo di creare il loro Among Us.

La carrellata mostra alcuni dei progetti che si stanno realizzando proprio grazie a questa bella iniziativa.

Serie TV di Among Us

Sì, nel frattempo Among Us diventa anche un appuntamento televisivo (animato, e ci mancherebbe!), vista la sua straordinaria popolarità.

Arriva presto, ma niente data o finestra di debutto!

Sonic X Shadows Generations

Questo cofanetto dedicato ai migliori livelli 2D e 3D della storia di Sonic e Shadow ci mostra alcune novità per i suoi contenuti e svela la data di debutto.

Arriva il 25 ottobre su PC e tutte le console.

Dune: Awakening

Nuovo assaggio alla storia e agli eventi che daranno il la alle vicende che giocheremo in Dune: Awakening.

Il gioco, ricordiamo, sarà un MMO survival open world, ne sapremo di più ad agosto.

Battle Aces

Il neonato team Uncapped Games ha presentato un trailer ad alto tasso di rock, con sequenze animate che mostrano una battaglia tra robot e droni, senza esclusione di colpi.

Saremo noi a metterci alla guida di questi veicoli fuori di testa. Sarà un RTS per tutti, assicurano gli sviluppatori, con il gameplay che quindi sarà vicino ai tattici che conosciamo. L'idea è renderlo «quello che Hearthstone è stato per i giochi di carte», ossia una sorta di èassepartout per il genere.

Il tentativo è quello di rendere il gameplay il più scorrevole possibile, senza troppe complicazioni ma senza rinunciare alla profondità. Dovrebbe esserci presto una closed beta.

The Finals

Lo shooter si prepara alla prossima stagione di The Finals, che debutterà nel corso della prossima settimana: porterà nel gioco lo scenario di Kyoto.

Alan Wake 2

Un sempre irresistibile Sam Lake, che si esibisce in un balletto, ci conferma che Alan Wake 2 ben presto potrà completare la vostra collezione fisica di videogiochi di Remedy! Arriva non solo una edizione standard, ma anche una Collector's che arriverà in autunno. I pre-ordini partono da domani.

C'è spazio anche per parlare delle espansioni. Night Springs proporrà tre personaggi giocabili (tra cui il protagonista di Quantum Break e Jesse Faden da Control) in scenari what if decisamente inquietanti, che hanno permesso a Remedy di spingersi oltre. L'espansione esce oggi, 8 giugno, per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco.

New World: Aeternum

Il titolo di Amazon arriva il 15 ottobre anche su console, completo dall'inizio alla fine.

Honkai: Star Rail

Diamo un'occhiata alla prossima spedizione di Honkai: Star Rail, l'apprezzato titolo di Hoyoverse (già autori di Genshin Impact).