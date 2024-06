PS5, aggiornamento di giugno disponibile: ecco cosa cambia

Sony ha appena rilasciato ufficialmente l'aggiornamento 24.04-09.40.00 per console PS5, che porta con sé varie novità per tutti gli utenti che possiedono la console current-gen.

Il changelog ufficiale segnala diverse novità valide sia per le console Slim (che trovate su Amazon) che naturalmente per chi possiede il primo modello della piattaforma

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque al changelog completo per l'aggiornamento di giugno di PS5 qui di seguito:

PS5: novità dell'aggiornamento di giugno

Gli account per bambini ora possono collegare e aggiungere servizi e app di terze parti al proprio account per PlayStation Network per usufruire di vantaggi e funzionalità che migliorano la loro esperienza di gioco. I giocatori più giovani che utilizzano account per bambini su PS5 possono collegare gli account per utilizzare funzionalità come la chat vocale di Discord , la riproduzione della musica in streaming tramite Apple Music e Spotify e la trasmissione e la condivisione dell'azione di gioco tramite YouTube e Twitch.

, la riproduzione della musica in streaming tramite Apple Music e Spotify e la trasmissione e la condivisione dell'azione di gioco tramite YouTube e Twitch. Sono disponibili nuovi filtri contenuti per genitori e tutori. Questi controlli notificano e consentono di gestire i collegamenti dell'account del bambino con servizi e app di terze parti.

La disponibilità può variare in base all'età, alle impostazioni del filtro contenuti e al paese/regione.

Ora puoi avviare o partecipare a una chat vocale su Discord direttamente dalla tua PS5. Apri Game Base nel centro di controllo e seleziona la scheda Discord per accedere ai server e alle chiamate dirette.

Aggiornato il software del dispositivo per le cuffie wireless con microfono PULSE Elite, gli auricolari wireless PULSE Explore e l'adattatore USB PlayStation Link.La stabilità della connessione di PlayStation Link è stata migliorata.

Risolto un problema con le cuffie wireless con microfono PULSE Elite che causava lo spegnimento dell'alimentazione quando il cavo audio era collegato all'ingresso audio.

Sulle cuffie wireless con microfono PULSE Elite, la spia stato che si accende dopo aver stabilito la connessione con PlayStation Link è meno luminosa.

Migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema.

Migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate.

Al momento non è stata segnalata alcuna ulteriore modifica: dal canto nostro continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere novità di qualche tipo.

