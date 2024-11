Dragon Ball, Pokémon e sconti: le news su cui avete scelto di cliccare | Ottobre 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma che, comunque, vengono fatte lo stesso.

La rubrica nasce dalla volontà di fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato.

Oltre ad analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di ottobre 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | ottobre 2024

Continua il trend di leggera diminuzione di news "gratis" tra i contenuti più letti del mese. La stagione videoludica sta arrivando alla conclusione ma non ha smesso di creare delle situazioni interessanti per voi da leggere.

D'altro lato è anche la testimonianza che la redazione di SpazioGames.it sta lavorando sempre meglio per rendere interessanti altri argomenti, valutare di raccontare anche altre situazioni che accadono giornalmente nel mondo dei videogiochi, all'interno dell'ecosistema dei giochi gratis, degli sconti e offerte dei vari store e piattaforme.

Tolto il sempreverde PlayStation Store, che insieme a PlayStation Plus domina sempre la lista dei contenuti più letti del mese, Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) è il videogioco più chiacchierato sulle nostre pagine per il mese di ottobre.

Leggi anche Nonostante Sparking Zero e Elden Ring, Bandai Namco costringe i dipendenti a licenziarsi

D'altronde, il picchiaduro con i personaggi del compianto Akira Toriyama ha fatto discutere nelle primissime ore per la sua eccessiva difficoltà. Un dibattito così intenso da arrivare a creare un piccolo caso mediatico e social con l'intervento della stessa Bandai Namco, che ha dato un consiglio ai giocatori in difficoltà. Tuttavia, questo non ha impedito al titolo di essere un successo commerciale, anzi.

Mentre era un po' che non si vedeva un gioco Nintendo nella classifica delle news più lette del mese. C'è da dire che Pokémon è un brand a parte ed è fortissimo già di suo, ma curiosamente la notizia non è legata al gigantesco teraleak che ha subito The Pokémon Company nelle ultime settimane.

Sarà interessante anche vedere come il nuovo gioco di carte digitale uscito da pochissimo verrà recepito da voi, visto che nel frattempo è diventato uno dei successi commerciali più grandi di sempre del mercato mobile.

Mentre GTA, qualsiasi capitolo a questo punto, rimane un sempreverde in termini di interesse da parte vostra. A un anno dall'uscita del primo e unico trailer di GTA 6, l'atteso sesto capitolo del franchise colossale di Rockstar Games continua a essere sempre un tema fortissimo ad ogni minima indiscrezione.

