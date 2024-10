Nel teraleak di Pokémon c'è un gioco che ha una cosa in comune con Palworld

Il teraleak è senz'altro la storia più assurda mai capitata a The Pokémon Company in tempi recenti e, com'era ampiamente prevedibile, sta continuando a generare contenuti che dimostrano il dietro le quinte dei lavori sul franchise delle creature collezionabili.

Tra i dati trafugati ci sarebbero non solo dettagli interni e note sullo sviluppo della storia e di alcuni personaggi, ma anche prototipi di design di Pokémon e perfino alcuni dettagli relativi ai nuovi giochi in sviluppo (e quelli vecchi che trovate su Amazon) e alla nuova console Nintendo.

Per non parlare dei dati privati di oltre 2600 dipendenti sono effettivamente finiti online e di aver già preso tutte le misure necessarie per avvertire i diretti interessati, alcuni dei quali non facevano più parte dell'azienda.

Il cosiddetto "teraleak" è avvenuto in realtà lo scorso agosto, ma l'autore dell'attacco ha condiviso solo pochi giorni fa i primi contenuti rubati dagli archivi di The Pokémon Company.

Tra questi contenuti c'è anche il primo gameplay di un gioco multiplayer che non è mai stato annunciato e, allo stato attuale, non è chiaro se sia ancora in sviluppo.

Secondo le informazioni emerse, il progetto, noto con il nome in codice Synapse, sembra avere meccaniche che lo avvicinano a Splatoon. La fonte principale di queste informazioni è il leaker Centro Leaks, che ha analizzato il materiale associato a Project Synapse, includendo dimostrazioni preliminari e dettagli sul gameplay.

Una delle novità più sorprendenti riguarda l'introduzione di armi per i giocatori, una prima assoluta nella serie Pokémon che ricorda, curiosamente, le armi dei Pal di Palworld con cui The Pokémon Company è nella guerra più totale.

Tuttavia, le armi ricordano più dei contenitori di vernice spray, in linea proprio con il citato Splatoon, più che veri e propri strumenti offensivi.

Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, Game Freak ha già riconosciuto di aver subito una violazione dei dati lo scorso agosto, che ha portato a queste fughe di notizie. Questo leak, se confermato, potrebbe rappresentare uno dei più grandi nella storia del franchise, con implicazioni anche per altri progetti futuri, inclusa la prossima generazione di Pokémon.

The Pokémon Company è già sul piede di guerra, ovviamente, ma le comunicazioni sul web sono molto più veloci di qualsiasi diatriba legale.