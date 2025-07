Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per le console Switch 2 e Switch, disponibile da questo momento per il download su entrambe le console.

La patch serve prevalentemente a migliorare la stabilità dei sistemi, ma l'update 20.2.0 ha anche sistemato alcuni bug che potevano rivelarsi particolarmente frustranti per gli utenti.

Di seguito vi riportiamo dunque tutte le novità del nuovo aggiornamento delle console Nintendo (via Nintendo Everything):

Nintendo Switch e Switch 2 | Novità del firmware 20.2.0

Risolto un problema in cui le impostazioni del Filtro famiglia non venivano trasferite da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 in determinate circostanze, durante un trasferimento di sistema.

Risolto un problema che non permetteva di procedere oltre alla schermata "Ricerca di reti" nelle Impostazioni Internet dalle Impostazioni di Sistema [Solo Switch 2]

Miglioramenti generali di sbabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

L'aggiornamento 20.2.0 sembra avere allo stesso tempo risolto anche alcuni problemi di retrocompatibilità sulle console Switch 2 (che trovate su Amazon), migliorando dunque la giocabilità con i titoli usciti originariamente sulle prime console ibride.

Sebbene tale novità non sia stata segnalata nel changelog ufficiale, il dataminer OatmealDome su X ha notato che l'update introduce migliorie in tal senso, confermando ad esempio che adesso Portal 2 non dovrebbe più crashare sulle nuove console.

Di conseguenza, non posso fare altro che consigliarvi di aggiornare le vostre console il prima possibile, soprattutto se avevate riscontrato problemi insoliti con qualche gioco su Switch 2: è probabile che dopo quest'ultimo aggiornamento funzioneranno meglio.

Questa patch arriva a meno di un mese di distanza dall'ultimo aggiornamento, che anche in quel caso puntava a migliorare la compatibilità con alcuni giochi. Evidentemente, Nintendo è ancora al lavoro per garantire una transizione agevole dalle precedenti console.

Restando in tema di novità per Switch e Switch 2, pare che presto possa arrivare un nuovo Nintendo Direct: secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo evento Nintendo potrebbe essere previsto pochi istanti dopo il lancio di Donkey Kong Bananza.