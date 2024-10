GTA 4, svelato un mistero del gioco dopo ben 17 anni

Un ex sviluppatore di Rockstar Games ha svelato il motivo per cui i traghetti, inizialmente presenti nel trailer di Grand Theft Auto IV del 2007, furono rimossi dalla versione finale del gioco uscita nel 2008.

Lasciando da parte GTA 5 (che trovate su Amazon) il quarto capitolo è ancora molto giocato (e discusso).

Advertisement

Del resto, diverse settimane fa un video a 8K ha mostrato la mappa di GTA 4 ricreata con il motore grafico di GTA 5 con diverse modifiche grafiche.

Ora, Obbe Vermeij, ex direttore tecnico di Rockstar, ha spiegato su X/Twitter (via GamesRadar) che i traghetti «causavano problemi con la fisica del gioco, come le auto posizionate sulle imbarcazioni, oltre a difficoltà con le code di persone che salivano e scendevano. Creavano più problemi che benefici.»

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il Liberty Ferry Terminal era un elemento di spicco nel primo teaser trailer di GTA IV, suscitando grande interesse tra i fan.

Nonostante la sua rimozione non avesse generato particolari polemiche all'epoca, il mistero ha continuato ad attirare l'attenzione della community negli anni successivi.

Nel gioco finale, il terminal dei traghetti è ancora presente ma in stato di abbandono, con pedoni in coda e poliziotti di guardia.

Gli appassionati hanno notato altri punti di attracco simili sparsi per la mappa e terminali interni parzialmente modellati ma inaccessibili, suggerendo che questa feature avrebbe dovuto avere un ruolo più importante.

Le dichiarazioni dell'ex sviluppatore offrono uno sguardo interessante sul processo di sviluppo di uno dei franchise videoludici più popolari e sui compromessi necessari per realizzare giochi di tale portata.

Riguardo al prossimo capitolo della serie, ossia Grand Theft Auto VI, Vermeij ha invece dichiarato tempo fa che secondo lui il gioco «durerà per oltre 10 anni» e che Rockstar Games non lo pubblicherà finché non sarà soddisfatta al 100%, dato che non ha concorrenza.

Restando in tema, un video mostra lo storico GTA IV con una serie di miglioramenti grafici disponibili solo per i giocatori su PC.