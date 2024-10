EA Sports FC 25, arriva l'enorme Update 3: ecco cosa cambia

Electronic Arts dimostra ancora una volta di voler fare tutto il possibile per bilanciare a dovere EA Sports FC 25, intervenendo tempestivamente con corpose patch ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'ultimo capitolo delle simulazioni calcistiche (che trovate su Amazon) ha infatti annunciato l'arrivo del Title Update 3, terzo aggiornamento principale attualmente disponibile solo su PS4 e Xbox One: in futuro arriverà anche su PS5, XSX e PC, ma attualmente non è stata rilasciata una data di lancio più precisa.

Si tratta di uno dei changelog più corposi che abbiamo mai visto nella storia di questa serie — anche da quando si chiamava "FIFA" — e che dimostra ancora una volta l'enorme attenzione degli sviluppatori per il bilanciamento e il gameplay competitivo.

Di seguito troverete tutte le novità implementate a livello di gameplay e non solo, tradotte da noi in lingua italiana:

Gameplay

Ridotta la precisione dei passaggi filtranti al primo tentativo, anche quando eseguiti ad angolature estreme. Questa modifica è più evidente per i giocatori con attributi di passaggio elevati.

Ridotta notevolmente la precisione potenziale di Trivela.

Aumentata notevolmente la larghezza della linea difensiva per 5 formazioni difensive.

Ridotta la precisione potenziale dei passaggi guidati.

Aumentata la frequenza delle corse d'attacco per i giocatori IA nei seguenti ruoli: Shadow Striker, Inside Forward Attack, Inside Forward Roaming, Wide Playmaker Attack e dei Wingback in scenari con spazio aperto davanti a loro.

Migliorate le decisione dell'IA quando si considerano corse diagonali in spazi aperti e quando si considerano corse in spazi aperti vicini.

Migliorata la precisione dei tiri effettuati in situazioni in cui il giocatore non è pressato e generalmente ha una linea di tiro libera sulla porta, comprese situazioni 1 contro 1 e porte libere.

Migliorate le decisioni dell'IA quando si tenta di fornire un'opzione sicura per un passaggio.

Migliorato il r iconoscimento dell'IA delle situazioni di fuorigioco.

L'IA della CPU cercherà di dare maggiore priorità ai passaggi durante la fase di costruzione del gioco anziché al palleggio.

Ridotta la velocità di alcune animazioni di scivolata.

Leggermente aumentata la precisione delle respinte.

Ridotta la velocità della palla nei passaggi a terra e nei passaggi filtranti in condizioni di bagnato.

Modalità carriera

Il preset di gioco Simulazione è ora quello predefinito per i nuovi salvataggi della Modalità Carriera.

Aggiunte diverse impostazioni durante la creazione di un nuovo salvataggio della Modalità Carriera, inclusa la possibilità di disattivare gli obiettivi della dirigenza per la crescita del club.



Generali, Audio e Visuali

Aggiornati alcuni elementi artistici e dell'interfaccia utente, palloni, badge, testo placeholder, codici QR, kit, impostazioni di accessibilità, stadi, audio e commenti, pubblico, star head, angolazioni della telecamera ed effetti visivi.

Il changelog completo è lunghissimo e include anche numerosi bug risolti, tra i quali segnaliamo alcuni problemi che potevano portare a passaggi più precisi del previsto o posizionamenti ed azioni errate durante le partite.

Per ovvi motivi non siamo in grado di elencarveli tutti, dato che come abbiamo già anticipato si tratta di una patch enorme: se siete curiosi di scoprire tutti i bug risolti, vi lasciamo al changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

Questo nuovo aggiornamento è stato annunciato a pochi giorni di distanza dal primo Live Tuning Update, pensato proprio per il bilanciamento di gioco: vediamo insieme cosa è cambiato da allora.

In attesa che il Title Update 3 sia disponibile anche sulle console di ultima generazione e su PC, potrebbe farvi comodo la nostra guida di EA Sports FC 25 per diventare dei veri campioni e non farvi trovare impreparati.