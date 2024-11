GTA 6 sarà il più realistico della serie, per un ex-Rockstar

GTA 6 ha accumulato la sua dose di informazioin trapelate, rumor e indiscrezioni, e ora si unisce un ex-sviluppatore di Rockstar Games che parla di quello che i fan potranno aspettarsi dall'ambizioso titolo.

Il seguito di GTA 5 (lo trovate su Amazon) sembra destinato a superare le aspettative dei fan, puntando a un realismo ancora più elevato e a un livello di comportamento degli NPC senza precedenti.

Questo, almeno, è quanto suggerisce l'ex-sviluppatore in questione (tramite Wccftech), che ha parlato delle innovazioni del gioco in una recente intervista. Concentrandosi, in particolare sulle nuove dinamiche di gioco che lasceranno un'impronta duratura e saranno argomento di discussione per molti anni a venire.

Lo sviluppatore si è soffermato soprattutto sul design delle missioni, evidenziando come il team abbia dato maggiore libertà ai giocatori: ciò dovrebbe fare la differenza, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco.

Molti sperano che GTA 6 possa riproporre alcune dinamiche di GTA San Andreas, da pochissimo un gioco ufficialmente 20ennale per altro, e non ci resta che aspettare per vedere il risultato finale.

Attualmente, GTA 6 è nella fase di correzione dei bug, avvicinandosi dunque sempre di più alla conclusione dello sviluppo.

L'ultimo aggiornamento ufficiale su GTA 6 risale a quasi un anno fa, con il trailer di annuncio, che ha rivelato uno sguardo fugace ai protagonisti e alla città di Vice City, ambientata nello stato di Leonida.

Da allora, Rockstar ha mantenuto il riserbo sul progetto, e nonostante alcuni rumor indicassero una possibile uscita nel 2026, l’uscita per il prossimo anno rimane confermata, lasciando i fan in trepidante attesa per quello che è già stato definito dagli analisti come il «più grande lancio del mondo dell'intrattenimento di tutti i tempi.»

Sembra proprio che l'esperienza interna di Rockstar Games porterà a creare una produzione importante, e a un anno di distanza dal primo trailer non vediamo l'ora di saperne di più su GTA 6.