Dragon Ball Sparking Zero, primo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Bandai Namco ha appena rilasciato il primo aggiornamento ufficiale di Dragon Ball Sparking Zero, con alcune importanti novità sul bilanciamento in seguito ai feedback dei fan.

La patch è già scaricabile da adesso su tutte le versioni di gioco: dato che ci saranno alcune modifiche al gameplay, gli sviluppatori hanno voluto avvisare fin da subito tutti i fan per lo stato dei replay.

Advertisement

Se avevate salvato filmati dei vostri combattimenti, non potrete più vederne i relativi replay all'interno del gioco: di conseguenza, se volete salvare qualche clip, vi converrà effettuare questa operazione prima dell'aggiornamento.

Questo perché il nuovo update di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) ha deciso di intervenire nettamente sul bilanciamento — per quanto di bilanciamento si possa parlare, con un roster del genere — e rendere le partite meno frustranti.

Tra le novità più importanti segnaliamo statistiche aggiustate per Yajirobe, che era stato eletto a furor di popolo come uno dei combattenti più forti a causa di una salute più elevata del normale e la sua abilità di ricaricarsi grazie ai fagioli Senzu.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Ma Bandai Namco ha deciso di rispondere anche alle critiche per alcune battaglie della storia considerate troppo difficili, come quella relativa a Vegeta in forma Oozaru: dopo aver inizialmente scherzato sull'argomento, sembra che gli sviluppatori abbiano capito che la situazione stava sfuggendo di mano.

Bandai Namco segnala infatti di aver deciso di aggiustare il bilanciamento di alcune Episode Battle, quando non vengono ovviamente scelte le difficoltà più elevate: pur non facendo alcun riferimento specifico, è molto probabile che sarà coinvolta proprio tale battaglia, diventata un vero e proprio meme nei primi giorni di lancio.

Tra le altre novità viene segnalata la risoluzione di un bug che poteva impedire ai comandi di rispondere correttamente online con la funzionalità di controlli classici, insieme a una migliorata stabilità di gioco.

In assenza di un changelog ufficiale, non sappiamo se siano arrivate ulteriori modifiche su Dragon Ball Sparking Zero, ma questa patch dimostra che gli sviluppatori non hanno paura di intervenire sul bilanciamento, qualora dovesse effettivamente rivelarsi necessario.

In ogni caso, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine qualora dovessimo scoprire ulteriori novità al riguardo: nel frattempo, se non l'avete già fatto, potete dare un primissimo sguardo ad alcuni dei combattenti DLC in arrivo.