Potrebbe essere appena arrivata la notizia che tantissimi fan di Fallout attendevano da tempo: pare infatti che il quinto capitolo della saga potrebbe aver compiuto i suoi primi passi.

Già pochi giorni fa vi avevamo raccontato le indiscrezioni da un reporter di VGC, che segnalava diversi progetti di Fallout in sviluppo, con uno di questi particolarmente atteso dai fan.

Evidentemente uno di quei titoli era Fallout 5, sempre ammesso che le nuove indiscrezioni vengano confermate: a dare credito a queste voci è stato infatti Jez Corden, reporter di Windows Central intervenuto nel corso del podcast The Xbox Two (via DualShockers).

Corden spiega infatti che nelle scorse ore sarebbe arrivato il via libera interno per procedere con lo sviluppo di Fallout 5, reputato dai vertici Xbox un progetto più "sicuro" rispetto a un MMO su cui il gruppo ZeniMax stava lavorando e di cui si è scoperta la cancellazione dopo l'ultima ondata di licenziamenti.

Tuttavia, ci sarà una novità importante rispetto agli ultimi capitoli della saga: non dovrebbe esserci Bethesda a occuparsi dello sviluppo in prima persona.

Jez Corden spiega infatti che Bethesda sarebbe già al lavoro su nuovi DLC di Starfield e su The Elder Scrolls 6, con quest'ultimo in particolar modo considerato una "priorità enorme" all'interno dello studio.

E aggiungo che lo studio sta continuando a occuparsi anche di aggiornamenti su Fallout 76 (che trovate su Amazon) e su The Elder Scrolls Online, motivo per il quale avrebbero deciso di affidarsi a un team esterno per portare avanti i lavori su Fallout 5.

Non è chiaro se si tratti di un team Xbox Game Studios — nel caso, penso di poter dire che il sogno di tutti sarebbe Obsidian per un progetto simile a New Vegas 2 — oppure se ci saranno sviluppatori esterni a cui verranno affidate le chiavi della saga: in ogni caso, vi invito a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, in attesa di qualunque conferma o smentita.

Non appena ne sapremo di più al riguardo, saprete come sempre tutto tempestivamente sulle nostre pagine.