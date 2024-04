Migliori dissipatori per CPU (aprile 2024)

Le alte temperature sono una delle maggiori preoccupazioni per i videogiochi, soprattutto in ambito del PC gaming. Che abbiate una CPU ad alte prestazioni o un prodotto mainstream poco importa: minore sarà la vostra temperatura, più alte saranno le performance. Come accade sempre in ambito tecnologico, però, non esiste un solo prodotto che soddisfi tutti i requisiti, pertanto abbiamo deciso di portare alla vostra attenzione una lista dei migliori dissipatori per CPU presenti sul mercato.

Abbiamo cercato di proporre le migliori soluzioni per ogni tipo di necessità: nell’elenco saranno presenti dissipatori ad aria, AIO, economici e non. Ogni prodotto presenta ottime caratteristiche a livello di dissipazione e struttura, per poter offrire il massimo delle prestazioni in ogni occasione. Ci siamo affidati ad Amazon poiché riteniamo si tratti di uno degli store più completi e affidabili. Inoltre, alla fine della nostra lista, potrete trovare alcune delle caratteristiche da tenere in considerazione per la vostra scelta finale. Per realizzare la vostra configurazione gaming ideale, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori CPU e alle migliori schede video.

Per una visione ancora più completa sul tema, vi raccomandiamo anche i consigli dei nostri siti gemelli Tom's Hardware e TechRadar.

Come scegliere il giusto dissipatore

Per poter fare la scelta corretta è necessario tenere conto di alcune caratteristiche chiave che ci aiuteranno a prendere la giusta decisione. Come sempre non esiste l’hardware perfetto che si adatta a tutto, ma ci sono tante proposte che possono, o meno, fare al caso nostro. Dunque, per potervi consigliare al meglio, oltre alla lista dei migliori dissipatori, abbiamo deciso di spendere due parole anche sulle feature che dovreste tenere in considerazione durante l’acquisto.

Quanto spendere per un dissipatore?

Il primo fattore da tenere in considerazione è indubbiamente il budget a disposizione, che andrà a influire direttamente sulle scelte successive. Infatti, i dissipatori ad aria sono decisamente più economici rispetto a quelli a liquido, con prezzi che partono da 20 euro, ma che possono anche arrivare, e superare, i 100 euro. Una soluzione a liquido AIO, invece, richiede almeno 50-60 euro, per arrivare, per i modelli più performanti, anche a 200 euro.

Aria o AIO?

Come fare a scegliere la soluzione che meglio si adatta alle nostre esigenze? In generale, dissipatori piccoli ad aria offrono prestazioni inferiori rispetto a sistemi AIO, ma sono anche più economici. Se quello che cercate è un dispositivo a basso costo, che faccia il suo lavoro senza troppi sfarzi, allora questa è la vostra soluzione. Nel momento in cui vogliate spingere al massimo la vostra CPU, mantenendo il rumore contenuto, allora dovreste fare affidamento su soluzioni AIO.

Le dimensioni contano, attenti a calcolarle al meglio

Un fattore importante da tenere in considerazione sono le dimensioni. Non parliamo tanto del fatto dissipazione, ma proprio dell’installazione. Nel caso in cui ci affidassimo a un dissipatore ad aria, dovremmo prestare attenzione alla sua estensione sul blocco RAM. Acquistando un sistema di raffreddamento molto esteso, infatti, sarà facile coprire tale zona sulla motherboard e, pertanto, ci toccherà acquistare un blocco di RAM a basso profilo.

Per le soluzioni AIO è importante tenere conto della dimensione del radiatore, onde evitare di avere un prodotto non installabile nel nostro case. Alcuni chassis non consentono di installare blocchi estesi nella parte posteriore o superiore, ma spesso offrono un grande spazio frontale. Prendere le misure prima dell’acquisto è fondamentale.

Quante heatpipe dovrebbe avere un dissipatore?

Un fattore da considerare è la composizione dei dissipatori ad aria; tra le varie componenti spiccano anche le heatpipe. Queste sono sostanzialmente dei tubicini che concorrono alla dissipazione del calore. Possono essere realizzate in rame oppure in alluminio, ma il loro funzionamento è praticamente lo stesso. Sono parti che funzionano in maniera passiva, a differenza dei tubi dei dissipatori AIO.

Al loro interno è presente un piccolo volume d’acqua che, scaldandosi, genera del vapore. Questo si muove lungo il tubo e in questo modo trasporta il calore fino a raggiungere una zona fredda in cui condensa. A questo punto si genera lo stesso procedimento e, ciclo dopo ciclo, il calore viene dissipato. Chiaramente, più sarà alto il numero di heatpipe, maggiore sarà la dissipazione.

Potenza o silenzio?

Per concludere si deve tenere conto anche della questione rumore. Se siamo da soli e operiamo sempre facendo uso delle cuffie, probabilmente questo fattore sarà poco rilevante. Nel caso in cui, però, dovessimo costruire la nostra configurazione in un ambiente che richiede il minimo rumore, allora dovremmo tenerne conto. Più le ventole sono tante e potenti, più è facile che siano rumorose.

Questo garantisce ovviamente ottime prestazioni, ma non tanto silenziose. Al contrario facendo affidamento su ventole meno veloci e ridotte in numero, il livello di rumore scenderà rapidamente, ma chiaramente il potere dissipativo sarà limitato.

Vale la pena scegliere con modelli RGB?

Ormai i led RGB sono ormai onnipresenti in qualsiasi configurazione gaming che di rispetti. I dissipatori a liquido di fascia alta presentano spesso LED colorati e persino un display sul waterblock in grado di mostrare diverse informazioni utili, come ad esempio l'uso della CPU e la temperatura attuale.

Indubbiamente, sistemi di questo tipo sono in grado di fornire spettacolari effetti scenici, personalizzabili tramite le apposite applicazioni del produttore.

È meglio una ventola più grande o più ventole più piccole?

Nella scelta del sistema di raffreddamento per la vostra CPU, vi potreste chiedere se optare per una ventola di dimensioni maggiori o diverse ventole di piccole dimensioni. La risposta dipende da vari fattori legati alle vostre esigenze specifiche e al tipo di configurazione che preferite.

Una singola ventola di grande dimensione può offrire un flusso d'aria costante a velocità inferiore, risultando spesso in un funzionamento più silenzioso. Questa soluzione è ideale per chi cerca un ambiente di lavoro o di gioco tranquillo, mantenendo allo stesso tempo il sistema fresco.

D'altra parte, multiple ventole più piccole possono adattarsi meglio in spazi ristretti e lavorano insieme per distribuire uniformemente il flusso d'aria attraverso il dissipatore. Questo può risultare in una dissipazione del calore più efficiente, particolarmente utile in configurazioni ad alta prestazione o durante sessioni intensive di gaming o lavoro.

La scelta tra una ventola grande o più ventole piccole dipende quindi dal bilanciamento tra desiderio di silenziosità e necessità di massimizzare la dissipazione del calore. Valutate attentamente lo spazio disponibile all'interno del vostro case, il tipo di attività che svolgete maggiormente e le vostre preferenze personali in termini di rumore per fare la scelta più adatta alle vostre necessità.

Un dissipatore più grande significa migliori prestazioni?

Quando pensate all'acquisto di un dissipatore per la vostra CPU, vi potreste chiedere se dimensioni maggiori garantiscano un raffreddamento più efficiente. In realtà, un modello più ampio offre una superficie più estesa per la dissipazione del calore e permette l'installazione di ventole di dimensioni superiori, capaci di muovere un volume d'aria maggiore con minor sforzo. Questo aspetto è cruciale per mantenere le temperature della CPU sotto controllo, specialmente sotto carico intenso.

Tuttavia, non dimenticate che non solo le dimensioni contano. La qualità costruttiva, il design del sistema di raffreddamento, e la compatibilità con il vostro case sono altrettanto determinanti per le prestazioni complessive. Perciò, scegliendo un dissipatore ad aria o a liquido, valutate attentamente questi aspetti per assicurarvi che il raffreddamento del vostro sistema sia ottimale.

Il materiale del dissipatore influisce sulle prestazioni di raffreddamento?

Il tipo di materiale utilizzato nel vostro dissipatore CPU gioca un ruolo cruciale nell'efficienza del raffreddamento del vostro computer. Materiali come il rame e l'alluminio sono ampiamente apprezzati per le loro eccellenti capacità di conduzione termica. Tra questi, il rame si distingue per la sua superiore efficacia nel disperdere il calore, offrendo un'ottimizzazione significativa delle temperature di funzionamento. Tuttavia, l'alluminio, pur essendo leggermente meno efficace, vanta il vantaggio di essere più leggero e economico, rendendolo una scelta popolare per molti utenti.

Optare per un dissipatore fabbricato con una combinazione intelligente di questi metalli può fornire un equilibrio ottimale tra costo, peso e performance di raffreddamento. Importante è anche la qualità della costruzione del dissipatore, che insieme alla scelta del materiale, incide direttamente sull'efficienza con cui il calore viene allontanato dalla CPU.