GTA 6, PS5 Pro e Switch 2: le news su cui avete scelto di cliccare | Settembre 2024

Il mondo dei videogiochi va avanti e così va avanti anche la nostra rubrica di analisi delle news più lette dal pubblico di SpazioGames. Che poi sareste voi. Ma se non siete voi, e siete capitati su questo articolo per sbaglio, allora benvenuti! Qui è dove si risolve il grande mistero delle notizie che a quanto pare nessuno vuole leggere ma che, comunque, vengono fatte lo stesso.

Le news sono il contenuto più importante all'interno di un sito di videogiochi, come vi abbiamo abbondantemente spiegato in uno degli SpazioGames Originals più discussi ma meno letti di sempre, e per questo è importante analizzarle giornalmente per capire come va il sito – ma soprattutto cosa vuole il pubblico.

Advertisement

La rubrica nasce dalla volontà di fare una sorta di rassegna mensile che serve anche a noi per avere, anche pubblicamente, uno storico delle tendenze del mercato. Oltre ad analizzare cosa succede nel pubblico italiano dei videogiochi, cosa vi interessa e cosa interessa ai videogiocatori intorno a voi, quindi di cosa dovremmo parlare di più o cosa vale la pena trattare oppure no.

Vediamo quindi quali sono stati "i click del mese" di settembre 2024: le 10 news più lette dello scorso mese.

Le news su cui avete cliccato di più | settembre 2024

Da quando questa rubrica è iniziata, lo scorso febbraio, nel mese di settembre abbiamo registrato il minor numero di news con "gratis" al suo interno. Per questo motivo, almeno per questo mese, non faremo la seconda classifica con le news "non-gratis" che abbiamo fatto negli ultimi appuntamenti.

Ci sono solamente 3 notizie su 10 "gratis", il che è indicativo di come il mercato dei videogiochi abbia altro da raccontare, al punto di lasciarvi almeno per un attimo lontani dalle migliori offerte del mese.

Guardando alla classifica delle notizie più lette, GTA 6 rimane ancora uno dei temi più caldi del momento e continuerà ad essere attraente per molto tempo. Nelle ultime settimane c'è stato infatti un certo chiacchiericcio intorno al titolo Rockstar, che potrebbe durare addirittura 10 anni secondo alcuni, perché inevitabilmente è una delle cose più attese del momento storico.

Leggi anche La follia dei prezzi coronata da PS5 Pro è la ciliegina sulla torta di mediocrità di questa gen

Ma il mese di settembre è stato inevitabilmente quello di PS5 Pro, il cui reveal è entrato rapidamente in seconda posizione tallonando GTA 6. Tutto quello che è emerso successivamente al reveal, tra la questione prezzo e la bagarre sui videogiochi "enhanced", ha chiaramente catalizzato una grande parte dell'attenzione.

Questo ha portato anche alla consapevolezza che PS5 Pro era nei piani di Sony addirittura prima del lancio della PlayStation 5 originale, e ad un momento di pre-ordine della console che è stato meno esaltante del previsto.

Rimanendo nel mondo delle console c'è sempre la grande attesa per Nintendo Switch 2, con le informazioni che continuano a rincorrersi velocemente. Dopo il leak con le presunte foto della console sono infatti arrivate le conferme da parte di alcuni sviluppatori sui lavori in corso per la nuova piattaforma.

C'è sempre la grande attesa per Nintendo Switch 2, con le informazioni che continuano a rincorrersi velocemente.

Molto interessante anche il fatto che vi abbia colpito la notizia della chiusura dei negozi di Game Mania in Olanda e Belgio. Il mercato dei videogiochi sta inevitabilmente cambiando e questo lo si vede dalla crisi di colossi come GameStop, che inevitabilmente viaggia a fianco della sparizione dei giochi in versione fisica e dei licenziamenti di massa anche nelle grandi catene.

Sembra che manchi sempre meno all'annuncio ufficiale della console, considerato anche che sempre più partner esterni stanno già lavorando ai prodotti collaterali per Switch 2.

A seguire, tra le notizie più lette del mese ci sono sempre una serie di curiosità interessanti sui titoli più o meno del momento, come Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) e Red Dead Redemption 2, che sono sempre tra le cose più lette da voi ogni mese.

In attesa della prossima rassegna dei click del mese di settembre 2024, potete recuperare le tendenze degli ultimi tempi con gli appuntamenti della rubrica pubblicati finora: