Le edizioni limitate di PS5 e dei suoi accessori per il 30esimo anniversario sono andate letteralmente a ruba, attirando purtroppo anche l'attenzione dei bagarini e lasciando a bocca asciutta diversi appassionati, dato che le scorte sono state disponibili in quantità particolarmente ridotte.

Il successo di queste edizioni non ha lasciato indifferente Sony, che ha annunciato a sorpresa il ritorno delle PS5 3oth Anniversary Edition, ancora una volta in quantità limitate, per dare una seconda possibilità di acquistarle a chi non è riuscito a fare in tempo durante la prima volta.

Con un breve comunicato rilasciato sui propri canali social, PlayStation ha confermato che l'iniziativa sarà disponibile anche sul mercato italiano, ma sarà necessario dirigersi esclusivamente sul negozio ufficiale PlayStation Direct.

La line-up 30th Anniversary Edition include PS5 Digital Edition, i controller DualSense e PlayStation Portal, tutti ovviamente con colorazioni che richiamano la prima console PlayStation.

Purtroppo, ad oggi non sembra previsto il ritorno delle PS5 Pro a tema, dato che non sono state segnalate nel corso dell'annuncio (ma potete comunque trovare le versioni "normali" in sconto su Amazon).

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus avranno la precedenza per i pre-ordini di console e accessori, che partiranno su PlayStation Direct dal 21 luglio. Tutti gli altri fan interessati dovranno necessariamente attendere il 23 luglio, giornata in cui i pre-order verranno aperti al pubblico.

Purtroppo non è stato annunciato l'orario di apertura per gli utenti italiani, ma è probabile che si svolgerà intorno alle 10.00 o alle 11.00 del mattino, dato che solitamente gli aggiornamenti sugli store PlayStation avvengono durante questi orari.

L'uscita vera e propria di console e accessori è prevista per il 29 settembre, ma Sony avvisa che le prenotazioni saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte: di conseguenza, consiglio agli utenti interessati di prepararsi di conseguenza e tenere d'occhio il negozio ufficiale di PlayStation Direct.

Nel frattempo, vi ricordo che sono in arrivo altre edizioni limitate di PS5 e DualSense dedicate a Ghost of Yotei: trovate tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.