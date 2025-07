Come ogni terzo martedì del mese, anche oggi 15 luglio 2025 è arrivato il momento di scoprire i nuovi giochi gratis inclusi con il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da questo momento per il download.

La lista completa di annunci includeva ben 10 titoli, dei quali il più interessante era indubbiamente Cyberpunk 2077, reso disponibile eccezionalmente il giorno stesso dell'annuncio durante la scorsa settimana.

Un altro titolo, Abiotic Factor, verrà invece reso disponibile solo a partire dal 22 luglio, dato che sarà un nuovo gioco al day-one del servizio in abbonamento.

Di conseguenza, da adesso potete scaricare un totale di 8 giochi: 6 di questi sono disponibili tramite il catalogo PS Plus Extra, mentre gli altri 2 classici richiedono un abbonamento Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon).

Di seguito troverete l'elenco completo con tutti i titoli che potete scaricare da adesso con il servizio in abbonamento su PS5 e PS4:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di luglio 2025

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (dal 9 luglio)

Abiotic Factor | PS5 (dal 22 luglio)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5

Bluey: Il Videogioco | PS5, PS4

Planet Zoo | PS5

Risk of Rain 2 | PS5, PS4

Tropico 6 | PS5, PS4

New World: Aeternum | PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di luglio 2025

Twisted Metal 3 | PS5, PS4

Twisted Metal 4 | PS5, PS4

Sottolineo che questa è la prima volta che il terzo e il quarto capitolo di Twisted Metal diventano giocabili sul territorio europeo: questi episodi vennero infatti rilasciati originariamente solo nel mercato nordamericano.

Una grande opportunità dunque per scoprire per la prima volta due grandi classici, insieme ovviamente ad altri giochi di spessore come Banishers Ghost of New Eden, che su PS Plus Extra potrebbe riuscire a trovare maggiori fortune.

Nelle prossime ore dovrebbero probabilmente essere svelati anche i giochi che lasceranno il servizio in abbonamento ad agosto: vi terremo informati non appena ne sapremo di più in merito. Per il momento, posso solo augurarvi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi.