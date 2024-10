Dragon Ball Sparking Zero è troppo difficile? «Abbassate la difficoltà», a differenza dei soulslike

È curioso che Bandai Namco si ritrovi, per la seconda volta in un anno, ad avere a che fare con dei giocatori che trovano troppo difficile un suo videogioco.

Il primo è stato ovviamente Elden Ring con l'espansione Shadow of the Erdtree, che ha preso alla sprovvista molti giocatori con una difficoltà elevatissima.

In quell'occasione, Bandai Namco aveva suggerito al pubblico di livellare e di collezionare i frammenti dell'Albero Ombra, così da diventare più potenti e resistenti contro i nemici e le sfide create da FromSoftware.

La seconda volta è invece decisamente più recente, con un videogioco che era difficile immaginare potesse creare una situazione del genere, ovvero Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon).

Vegeta in versione Oozaru sta infatti mandando in crisi molti giocatori, che hanno inveito contro gli sviluppatori accusandoli di non aver mai testato lo scontro in questione. Ci sono in generale dei problemi relativi a un bilanciamento della sfida progressiva non ottimale, evidenziati dalla community in queste ore.

In questo caso, a differenza dei soulslike, non è possibile livellare. Quindi Bandai Namco ha fornito un altro suggerimento.

«Una vittoria è una vittoria», dice Bandai Namco in un post su X:

«Abbassate la difficoltà e riprovate.»

Se solo questa cosa si potesse fare anche nei soulslike come Elden Ring, non trovate?

I giocatori hanno preso bene la risposta di Bandai Namco, in ogni caso, alcuni scherzando sul fatto che "abbassare la difficoltà" non è qualcosa che un vero saiyan farebbe mai.

In ogni caso, Dragon Ball Sparking Zero si è rivelato già un successo assoluto, anche se non è una grande sorpresa. Al contrario, invece, dei numeri confrontati con altri picchiaduro che hanno perso sonoramente la sfida.

Il titolo è davvero di grande qualità, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione in cui lo abbiamo definito il simulatore di Dragon Ball definitivo.