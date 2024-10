Steam vi regala altri 2 giochi gratis, ma dovete affrettarvi

Il secondo fine settimana di ottobre inizia decisamente bene per gli utenti PC, grazie ai nuovi omaggi gratuiti di Steam a tempo limitato.

Da questo momento potete infatti riscattare ben 2 giochi gratis che, una volta aggiunti al vostro account, resteranno vostri per sempre e senza costi aggiuntivi.

Proprio come il bizzarro arcade fantasy Castle Break, che vi abbiamo segnalato nella scorsa giornata, i tempi di riscatto non solo sono limitati, ma in questo caso anche decisamente più restrittivi.

Su Steam potete infatti aggiungere alla vostra collezione anche Unplagued e Minimalism, rispettivamente un horror cooperativo medievale e un platform con stile grafico estremamente minimalista.

In Unplagued interpreterete i panni di un gruppo di medici in era medioevale: raccogliendo i giusti ingredienti dovrete riuscire a creare la cura per una piaga che tra trasformando gli abitanti dei villaggi in creature terrificanti.

Su Minimalist, invece, dovrete superare diversi labirinti nei panni di un cubo, con uno stile in bianco e nero che ricorda i primissimi arcade di una volta, con livelli che andranno aumentando di difficoltà in base ai vostri progressi.

Come vi anticipavamo in apertura, avete pochissimo tempo a disposizione per fare vostri gratuitamente questi giochi: Unplagued è riscattabile fino alle ore 16.00 di oggi 11 ottobre, mentre Minimalism resterà disponibile fino alle 19.00 del 12 ottobre.

Di seguito troverete i link alle pagine ufficiali di entrambi i giochi gratis: basterà fare clic sui pulsanti "Aggiungi all'account" per farli vostri senza costi aggiuntivi.

Non possiamo che concludere questo articolo invitandovi ad affrettarvi e riscattare questi giochi il prima possibile: una volta aggiunti all'account, potrete anche scegliere di scaricarli in un secondo momento, ma senza dover effettuare ulteriori acquisti aggiuntivi.

Restando in tema di giochi gratis su PC, cogliamo l'occasione per ricordarvi che sono stati rilasciati anche gli omaggi settimanali di Epic Games Store e di Prime Gaming, che in quest'ultimo caso includono anche Doom Eternal e BioShock Remastered.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete anche acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza sovrapprezzi o commissioni.