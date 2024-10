Ubisoft mette in palio l'ultimo Assassin's Creed gratis

Ubisoft regala sei copie di Assassin's Creed Mirage per celebrare il primo anniversario del gioco.

L'azienda ha annunciato un concorso speciale sui social media, invitando i fan a commentare con l'emoji dell'aquila per avere la possibilità di vincere una delle sei copie della Deluxe Edition (che trovate anche su Amazon).

Il giveaway, aperto fino alla fine di ottobre, è un'opportunità per chi non ha ancora giocato all'ultimo capitolo della serie di videogiochi (in attesa del prossimo AC Shadows).

Assassin's Creed Mirage, uscito lo scorso anno per PC e console, rappresenta il tredicesimo titolo principale della saga e ha ricevuto un punteggio di 76 su Metacritic (lo abbiamo recensito qui).

Per partecipare all'estrazione, gli utenti devono mettere "mi piace" e commentare con l'emoji dell'aquila i post pubblicati sugli account ufficiali di Assassin's Creed su varie piattaforme social (via CB).

I vincitori saranno selezionati casualmente e riceveranno un messaggio privato con i dettagli per riscattare il premio.

Per chi non lo sapesse, o non ci avesse ancora giocato, Assassin's Creed Mirage segna un ritorno alle origini della serie, allontanandosi dagli elementi RPG introdotti nei capitoli più recenti.

Il gioco è ambientato nella Baghdad del IX secolo e vede come protagonista Basim, un giovane ladro di strada che si unisce all'antica organizzazione degli Assassini.

Nonostante il tentativo di riportare la saga alle sue radici stealth e action-adventure, il gioco non sempre riesce a mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori.

Il concorso di Ubisoft offre ai fan la possibilità di provare gratuitamente questa nuova direzione della serie, in attesa dell'uscita del prossimo capitolo, Assassin's Creed Shadows, previsto per i prossimi mesi.

L'iniziativa dimostra l'impegno di Ubisoft nel mantenere vivo l'interesse intorno al franchise di Assassin's Creed, offrendo al contempo ai giocatori l'opportunità di esplorare le diverse interpretazioni del brand che si sono succedute nel corso degli anni. A tal proposito, avete letto la mia classifica dei migliori e peggiori capitoli della serie?