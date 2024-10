GTA 6 non esce? Nel mentre GTA 5 diventa fotorealistico

I giocatori di Grand Theft Auto sono così stufi di aspettare GTA 6 che stanno facendo diventare GTA 5 fotorealistico.

Rockstar Games ha parlato pochissimo del sequel del quinto capitolo (che trovate su Amazon), una mossa intelligente perché anche il più piccolo dettaglio ufficiale potrebbe generare un'oscena quantità di hype da parte dei fan.

Il primo trailer di GTA 6 ha fatto completamente il giro del web quando è stato trasmesso per la prima volta, e rimane uno dei video più visti su YouTube in questo momento.

La data di uscita di GTA 6 non è ancora stata confermata, se non quella dell'autunno 2025, che potrebbe comunque slittare al 2026 in caso di ritardo improvviso.

In un video su YouTube di DigitalDreams, GTA 5 è stata mostrato con una serie di mod fotorealistiche (trovate il video poco sopra).

Con la risoluzione a 8K e le impostazioni al massimo (occhio ai vostri PC, quindi) l'aspetto è miracoloso e si può solo immaginare come sarà GTA 6 quando gli utenti PC lo avranno in mano.

Come ogni buona vetrina grafica, il video porta i suoi spettatori in un piacevole giro in auto per Los Santos, e mentre la guida di giorno sembra un po' confusa, quando il sole tramonta è tutta un'altra storia.

Le mod utilizzate migliorano ovviamente le texture e i riflessi, mentre il ray tracing migliora ulteriormente l'aspetto realistico delle superfici del gioco.

Indubbiamente, la parte più bella del video è quella in cui il giocatore si dirige verso la spiaggia, che vanta un bellissimo tramonto mentre le onde si infrangono.

Del resto, Grand Theft Auto 5 svetta in testa alla classifica dei titoli più venduti in Europa ad agosto 2024, dimostrando quanto il gioco non passi mai di moda.

Ma non solo: uno streamer stava trasmettendo in diretta un tentativo di completare GTA 5 senza mai morire, ma non è andata come previsto.