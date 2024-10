PlayStation Store, sconti di Halloween fino al 90%: ecco i migliori

Su PlayStation Store la festa del 31 ottobre è arrivata decisamente in anticipo: il negozio digitale per le console PS5 e PS4 ha infatti pubblicato i nuovi sconti di Halloween, già disponibili per tutti.

Come da tradizione, questi speciali sconti sono dedicati principalmente ai videogiochi a tema horror o che includono tematiche legate all'occulto e al soprannaturale, anche se naturalmente la lista è variegata e adatta ai diversi gusti per gli utenti.

Gli sconti di Halloween vi permetteranno di risparmiare fino al 90% su un'ampia selezione di titoli, alleggerendo ben poco il vostro il portafogli virtuale (trovate gift card per fare acquisti su Amazon).

Come sempre facciamo in questi casi, abbiamo deciso di venirvi incontro proponendovi una nostra personale selezione dei migliori giochi in offerta su PlayStation Store:

Sconti di Halloween: migliori offerte su PlayStation Store

A Plague Tale: Innocence a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Armored Core VI: Fires of Rubicon a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Atomic Heart Gold Edition a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% Castlevania Dominus Collection a 19,99€ - Sconto del 20%

a 19,99€ - Sconto del 20% Control a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Cult of the Lamb a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Dead Island 2 a 34,99€ - Sconto del 30%

a 34,99€ - Sconto del 30% Dead Space Digital Deluxe a 31,49€ - Sconto del 65%

a 31,49€ - Sconto del 65% Deathloop a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Doom Eternal a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition a 49,29€ - Sconto del 42%

a 49,29€ - Sconto del 42% Dying Light 2 Stay Human a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Fallout 4: Game of the Year Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Fallout 76 a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Ghostrunner 2 Brutal Edition a 20,99€ - Sconto del 70%

a 20,99€ - Sconto del 70% Hotline Miami Collection a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% Lies of P a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Metro Exodus Gold Edition a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Pentiment a 11,99€ - Sconto del 40%

a 11,99€ - Sconto del 40% Resident Evil 4 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Resident Evil Village a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Sea of Thieves a 25,99€ - Sconto del 35%

a 25,99€ - Sconto del 35% The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99€ - Sconto del 60%

a 39,99€ - Sconto del 60% The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% The Quarry PS5 a 9,74€ - Sconto dell'87%

a 9,74€ - Sconto dell'87% Vampire Survivors a 3,99€ - Sconto del 20%

a 3,99€ - Sconto del 20% Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr a 3,99€ - Sconto del 90%

Le nuove promozioni di PlayStation Store includono oltre 1000 giochi e contenuti aggiuntivi in offerta: potete consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.

Tra i nuovi sconti abbiamo segnalato anche l'edizione standard del soulslike Lies of P: se siete interessati alla versione Deluxe, vi ricordiamo che la promozione settimanale terminerà tra poche ore.