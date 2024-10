Qualcuno potrebbe aver svelato gli starter di Leggende Pokémon Z-A

Dopo il misterioso annuncio di Leggende Pokémon Z-A, arrivato a fine febbraio come novità chiave dell'ultimo Pokémon Presents, Game Freak e Nintendo non hanno più rilasciato alcuna reale novità su quello che è attualmente uno dei videogiochi più attesi su Switch.

Negli ultimi mesi si sono rincorse voci e speculazioni su possibili nuovi annunci da The Pokémon Company, ma sfortunatamente non è mai arrivato nulla di ufficiale.

Advertisement

Tuttavia, in attesa di avere effettive conferme, oggi potremmo aver scoperto quali saranno gli starter selezionabili: anche Leggende Pokémon Z-A (che potete prenotare su Amazon), così come fatto in precedenza da Arceus, dovrebbe infatti fornire una selezione di Pokémon iniziali provenienti da diverse generazioni.

Game Rant segnala l'ultimo criptico post di Riddler_Khu, affidabile insider che — come intuibile dal nome — propone spesso indovinelli riguardanti futuri annunci, che questa volta dovrebbero riguardare l'ultimo capitolo di Pokémon.

Questa volta, nel post sono presenti soltanto i numeri "3 5 8", che secondo diversi fan dovrebbero rappresentare le generazioni legate agli starter in questione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In altre parole, ciò significherebbe che dovremmo avere uno starter di terza generazione, uno di quinta e uno di ottava, provenienti cioè rispettivamente da Rubino/Zaffiro, da Bianco/Nero e da Spada/Scudo.

Ma ogni generazione ha 3 starter tra cui scegliere, dunque come capire — sempre prendendo per buona questa indiscrezione — quali verranno selezionati nello specifico.

La risposta arriverebbe proprio dall'ordine dei numeri: la line-up è infatti solitamente composta da starter di erba, fuoco e acqua, esattamente in quest'ordine.

Di conseguenza, gli starter di Leggende Pokémon Z-A potrebbero essere Treecko, Tepig e Sobble: una line-up sicuramente interessante, ma del resto anche quella di Arceus era decisamente inaspettata.

Ovviamente non sappiamo con certezza se saranno davvero questi gli starter dell'ultimo capitolo per Switch, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Ricordiamo che attualmente sappiamo soltanto che il nuovo Leggende Pokémon dovrebbe uscire nel corso del 2025, ma secondo alcuni fan la finestra di lancio sarebbe già stata svelata dalle carte collezionabili.