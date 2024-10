Dragon Ball Sparking Zero sta già battendo ogni record dei picchiaduro

L'entusiasmo dei fan per il lancio di Dragon Ball Sparking Zero è assolutamente alle stelle, al punto che il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi sta già battendo importantissimi record per un picchiaduro fin dalla sua fase in accesso anticipato.

Ricordiamo infatti che ufficialmente Sparking Zero sarà disponibile solo da questo venerdì 11 ottobre (potete prenotarlo su Amazon), ma tantissimi fan hanno scelto di acquistare le edizioni Deluxe e Ultimate, approfittando così di un early access con ben 3 giorni di anticipo.

Tenendo dunque in considerazione il fatto che tanti altri fan stanno attendendo pazientemente il lancio ufficiale, i primi numeri dell'ultima fatica di casa Bandai Namco sono già impressionanti, dimostrandosi uno dei picchiaduro di maggior successo di sempre su Steam.

Attraverso la piattaforma SteamDB apprendiamo infatti che il picco di utenti collegati in contemporanea su Dragon Ball Sparking Zero è stato di ben 91.005 giocatori in 24 ore: un bottino sicuramente considerevole, soprattutto se paragonato ad altri esponenti del genere.

Facendo infatti un confronto con altri amatissimi picchiaduro, possiamo ricordarvi che Street Fighter 6 si è dovuto fermare a "soli" 70.573 utenti, mentre Tekken 8 e Mortal Kombat 1 hanno raggiunto rispettivamente 49.977 e 38.129 giocatori in contemporanea.

Un traguardo dunque superiore di oltre 20mila giocatori rispetto al picchiaduro di casa Capcom, raggiunto senza nemmeno dover attendere l'uscita ufficiale: è dunque estremamente probabile che l'11 ottobre, quando il gioco sarà davvero disponibile per tutti, i numeri possano diventare notevolmente superiori.

Del resto vi avevamo già anticipato sulle nostre pagine di un sempre più probabile bestseller del 2024, dopo che il gioco aveva dominato le classifiche di vendita su PC e PlayStation Store prima ancora dell'uscita ufficiale.

Nella recensione dedicata, il nostro Silvio Mazzitelli vi ha raccontato che Sparking Zero «è senza troppi giri di parole il gioco definitivo per ogni fan di Dragon Ball», con battaglie che cercano di ricalcare fedelmente lo stile dell'anime e manga.

Tuttavia, non sono mancate anche le critiche, a partire da alcune battaglie della modalità storia che sembrano essere decisamente sbilanciate.