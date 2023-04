Summer Game Fest 2023 | Conferenze, date e calendario

L’estate 2023 dei videogiochi sta cominciando a prendere forma: è stato confermato che l’E3 2023 non ci sarà, nemmeno in formato digitale, e che invece la Summer Game Fest tornerà anche quest’anno, dando il la alle conferenze che si susseguiranno fino all’arrivo della Gamescom ad agosto.

Se state iniziando a confondervi, insomma, e state perdendo il filo con tutti gli appuntamenti già fissati, vediamo insieme il calendario delle conferenze da segnare sul calendario, in vista della prossima estate.

Summer Game Fest 2023: le conferenze

Vediamo gli appuntamenti già fissati per la Summer Game Fest

8 giugno ore 21.00 | Summer Game Fest

Anche quest’anno, Geoff Keighley riproporrà la sua Summer Game Fest, che avrà una serata di apertura l’8 giugno. Da lì in poi e, a seguito di questa conferenza, ci saranno via via tutti gli altri appuntamenti della kermesse, che si spargerà dal mese di giugno alla Opening Night Live della Gamescom, fiera con cui si chiuderà la Game Fest estiva.

Al momento non ci è dato sapere che giochi vedremo in questo palcoscenico, ma Keighley ha già promesso la più grande conferenza di sempre per la SGF, sui suoi canali social.

See what’s next in video games when @summergamefest goes live! Thursday, June 8, Noon PT/3p ET

Free livestream from @youtubetheater pic.twitter.com/cxpZlQk0fq — Summer Game Fest (@summergamefest) March 30, 2023

Production is ramping up on our biggest @SummerGameFest ever – the video game industry comes together this June, kicking off live from @youtubetheater on Thursday, June 8. Stay tuned for more details! pic.twitter.com/2qlZJKdCzl — Summer Game Fest (@summergamefest) March 28, 2023

11 giugno | Xbox + Starfield

Anche per il 2023 avremo uno Xbox Games Showcase interamente dedicato al mondo di Xbox, come confermato dal gigante di Redmond.

A seguire è già stato annunciato che avremo anche uno show che sarà destinato a mostrarci Starfield, l’atteso videogioco di Bethesda Game Studios che ha sulle spalle l’eredità delle saghe Fallout e The Elder Scrolls e che esordirà nel corso del prossimo mese di settembre.

Join us for #StarfieldDirect following the Xbox Games Showcase on Sunday, June 11 https://t.co/Igj84qH7AT — Xbox (@Xbox) March 8, 2023

12 giugno ore 19.00 | Ubisoft Forward

Dopo la sua defezione dal defunto E3 2023, Ubisoft ha confermato che terrà un suo Ubisoft Forward il prossimo 12 giugno. Durante l’evento è lecito aspettarsi novità sui più grandi franchise della compagnia transalpina, tra cui anche quelle relative ad Assassin’s Creed Mirage, che dovrebbe arrivare proprio quest’anno.

L’evento sarà tenuto sia in diretta streaming che di persona a Los Angeles, come confermato dal publisher. E chissà che non possano esserci novità anche per Avatar: Frontiers of Pandora.

✨SAVE THE DATE ✨ Join us on June 12 at 10 AM PST for #UbiForward live from Los Angeles, for game updates and reveals! https://t.co/OHJXAPwlmg — Ubisoft (@Ubisoft) March 28, 2023

11 o 12 giugno | Future Games Show Summer 2023

Sappiamo che l’11 o il 12 giugno (la data è ancora da fissare con precisione) ci sarà anche un nuovo appuntamento con il Future Games Show, che avrà la consueta uscita estiva. La conferenza digitale, ancora una volta, sarà una carrellata di trailer e annunci di giochi, con magari delle piccole sorprese dagli ambienti di sviluppo più underground – ma non solo.

As you might have heard, E3 is no more. It won’t affect our summer show, but right now, our thoughts are with everyone who worked so hard to try and resurrect a gaming event that defined a generation. https://t.co/qQtpx5syoc — FutureGamesShow (@FutureGamesShow) March 30, 2023

Da fissare | Day of the Devs

Abitualmente, l’appuntamento con la conferenza Day of the Devs, che permette di scoprire alcuni progetti più piccoli con dietro le quinte e racconti direttamente dagli sviluppatori, si tiene subito dopo la conferenza chiave della Summer Game Fest. Vedremo se anche quest’anno sarà così.

Intanto, sono ancora aperte le candidature per gli sviluppatori che vorrebbero prendervi parte.

REMINDER: Today's the LAST DAY to submit your game for Day of the Devs: Summer Game Fest Edition 2023! Don't miss out on your chance to join some of the finest upcoming indie games at @summergamefest. https://t.co/8tSiWUmhaL pic.twitter.com/JlUlyn7qIn — Day of the Devs (@dayofthedevs) March 24, 2023

Da fissare | Wholesome Games

Anche questa estate tornerà la conferenza Wholesome Games, interamente dedicata a videogiochi rilassanti, che ispirano riflessioni o semplicemente calma assoluta, carini e artisticamente ricercati. Si tratta di una carrellata interamente dedicata a videogiochi con questo spirito e siamo in attesa di scoprire in che data si terrà.

Gli sviluppatori, intanto, possono ancora candidarsi per far presenziare i loro giochi alla conferenza.

Wholesome Direct returns this June! A full-length indie game showcase with exclusive footage, interviews, and announcements. Anyone can submit their game for consideration! We also have mailing lists specifically for content creators, streamers, and press! ⬇️ pic.twitter.com/LkgoCUMjGl — Wholesome Games (@_wholesomegames) March 13, 2023

22 agosto 2023 | Gamescom Opening Night Live

Il sito ufficiale business della Gamescom ha già confermato che il 22 agosto avremo la Opening Night Live, ossia l’evento chiave della fiera di Colonia, che anticipa l’apertura dei cancelli (attesa, infatti, per il 23 agosto).

Alla Koelnmesse, dalle ore 20.00 nostrane, Geoff Keighley presenterà le ultime novità dagli sviluppatori che decideranno di partecipare, segnando così la chiusura della Summer Game Fest.

Questo articolo sarà aggiornato via via che ci saranno nuove date e ulteriori appuntamenti. Se volete sostenere il lavoro di SpazioGames.it, intanto, potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link.