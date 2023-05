PlayStation Showcase | Tutti gli annunci e i trailer

È servito un bel po' di tempo, prima che PlayStation decidesse di riallestire il suo palcoscenico virtuale per una nuova conferenza. L'ultima volta che abbiamo assistito a un PlayStation Showcase, infatti, ricorderete gli scorci dedicati a God of War: Ragnarok, a Gran Turismo 7, perfino a giochi poi da lì scomparsi come Star Wars: KOTOR.

Ora è il momento di capire cosa c'è nel futuro di PS5. Fissato per le ore 22.00 del 24 maggio, il nuovo PlayStation Showcase dovrebbe durare qualcosa in più di un'ora – come vi riferimmo nella nostra notizia – e sembra che abbia molte frecce al suo arco.

Sembra una formalità la presenza di Marvel's Spider-Man 2, sembrerebbe scontato anche l'annuncio di un segreto di Pulcinella come il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Vedremo, però, se tutte le previsioni saranno confermate e se ci sarà modo di scoprire anche altro.

Come sappiamo da PlayStation Italia, «lo show durerà poco più di un’ora e si concentrerà su giochi PS5 e PS VR2 in sviluppo presso i migliori studi di tutto il mondo». Ci viene anche anticipato che scopriremo delle novità in arrivo dai PlayStation Studios, oltre a giochi sviluppati da third party e da team indipendenti.

Sembra, insomma, che possa esserci un po' qualcosa per tutti i palati. Noi di SpazioGames.it seguiremo sul nostro sito l'appuntamento: aggiornate questa pagina per vedere comparire via via in tempo reale le novità che arriveranno dallo showcase, in modo che abbiate da subito sotto gli occhi un riepilogo completo e un rimando a tutti i trailer e i video gameplay (sperando che, di questi ultimi, ce ne siano in abbondanza, ndr).

È possibile seguire l'evento sul canale YouTube o il canale Twitch ufficiale di PlayStation. Ci ritroviamo qui a partire dalle 22 nostrane per scoprire insieme tutti gli annunci.

Fairgames

Apriamo subito scoprendo il nuovo gioco di Haven Studio, il team di Jade Raymond dopo l'addio a Google e al progetto Stadia. Il video, che non è realizzato in engine di gioco, ci mostra un team di protagonisti che sembrano collaborare per dei colpi ad alto tasso di spettacolarità, introducendosi in un caveau in stile Mission Impossible.

Arriverà su PS5 e PC, ma non viene ancora fornita una data indicativa per la release.

Intermezzo con Jim Ryan

Il presidente Jim Ryan sottolinea che «siamo al terzo anno di PlayStation 5» e si definisce entusiasta del fatto che gli sviluppatori abbiano solo scalfito la superficie delle esperienze possibili su questa nuova generazione – PS VR 2 inclusa.

Con il saluto del dirigente, inizia lo show vero e proprio.

Helldivers II

Un teaser dai toni decisamente sopra le righe ci introduce al team degli Helldivers, con un progetto firmato da ArrowHead che sembra decisamente rimescolare le carte in tavola per la proprietà intellettuale. È ufficialmente Helldivers II.

L'uscita è attesa su PC e PS5 nel corso del 2023.

Immortals of Aveum

Ascendant Studios, sotto l'etichetta di EA Originals, ci mostrano un nuovo assaggio da Immortals of Aveum, il titolo già annunciato da qualche tempo.

L'uscita, vi ricordiamo, è attesa per il 20 luglio prossimo.

Ghostrunner II

È la volta di One More Level e 505 Games, che fanno sfoggio del loro Ghostrunner 2, seguito del pirotecnico action in cui si uccide con un colpo, ma si muore con un colpo.

Arriverà nel corso del 2023.

Phantom Blade 0

Lo stile orientale e le creature imponenti – accompagnate da un immaginario discretamente inquietante – la fanno da padroni, tra maschere della tradizione locale e spade da sfoderare.

Le sequenze mostrate puntano fortemente sulla spettacolarità, con combo a fil di lama, schivate e combattimenti in corsa mentre si fugge su un carro trainato dai cavalli.

«Qual è il tuo piano, ora che hai solo 66 giorni da vivere?» chiede il trailer. «Riavere il mio cuore».

Il gioco arriverà su PS5, ma non c'è una data.

Sword of the Sea

Da autori che arrivano da Journey, ABZU e The Pathless, il team Giant Squid presenta il pittoresco Sword of the Sea, che effettivamente di questi giochi ha parecchio, nell'immaginario e nella direzione artistica che vediamo in azione.

Anche qua, nessuna data per il lancio.

The Talos Principle II

Un intrigante trailer fantascientifico ci introduce al mondo di The Talos Principle II, che arriverà nel 2023.

Neva

Gli autori di GRIS vogliono probabilmente spezzarci il cuore con il poetico trailer del loro nuovo gioco, realizzato con una pregiata direzione artistica, proprio come il progetto precedente.

Arriverà nel 2024.

Cat Quest: Pirates of the Purribean

Si cambia completamente atmosfera, con Cat Quest che si dà da fare tra pirati, isolotti e scazzottate, anche lui nel 2024 e anche su PS4.

Foamstars

È la volta di Square Enix, che sfodera le armi (è proprio il caso di dirlo) per darsi all'azione in questo trailer dove ci si spara... con il sapone.

Sembra un incrocio tra Splatoon e Fortnite piuttosto anonimo, ma speriamo sia solo la prima impressione. Arriverà su PS4 e PS5.

The Plucky Squire

L'adorabile titolo già presentato da Devolver torna in azione, finalmente.

Confermato l'arrivo nel corso del 2023.

Teardown

Automobili, martellate, furgoni e motoscafi si susseguono in questo video ad alto contenuto di cubetti e distruzione.

Arriverà su PS5 nel corso di quest'anno.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Orde di formiche si susseguono in questo trailer realizzato non in grafica di gioco. È il teaser del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, con l'inconfondibile brano eponimo. È ribattezzato curiosamente Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Confermata anche la Master Collection Vol. 1 che include gli originali MGS1, MGS2 e MGS3. Non viene riferito nessun altro dettaglio.

Tower of Aghasba

Sempre perché l'esplorazione di Breath of the Wild non ha influenzato nessuno, vediamo un teaser ad alto tasso di esplorazione aerea. Arriverà nel 2024.

Final Fantasy XVI

Un trailer ad alto tasso di spettacolarità per i protagonisti e gli Eikon di Final Fantasy XVI, di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni.

Il gioco, ricordiamo, debutta il 22 giugno prossimo.

Alan Wake 2

Finalmente vediamo da vicino la nuova attesa opera firmata da Remedy Entertainment, che ci è stata promessa essere più horror dell'episodio capostipite.

Lo scrittore maledetto della software house finlandese, con anche l'immancabile Sam Lake in scena, sembra farci vestire i panni di una agente dell'FBI che cerca di ritrovare le tracce dell'autore, in un trailer decisamente al cardiopalma e pieno di creature inquietanti.

L'uscita è attesa per il 17 ottobre 2023.

Assassin's Creed Mirage

C'è spazio anche per Assassin's Creed Mirage, che ci viene mostrato in azione con un po' di gameplay – che richiama sicuramente gli episodi tradizionali del franchise Ubisoft, come era stato promesso dalla compagnia francese.

Gameplay incentrato sullo stealth, uccisioni e cappuccio sempre alzato sulla testa in una città dalle dimensioni più contenute (e più densa) di quanto visto in passato.

L'uscita è attesa per il 12 ottobre prossimo, anche su PS4.

Revenant Hill

Finji ci presenta un simpatico micione nero che si diverte a correre in un mondo bidimensionale che richiama molto lo stile di Night in the Woods. Arriverà su PS4 e PS5, ma non sappiamo quando.

Granblue Fantasy Relink

È il momento del progetto di Cygames, che arriva nell'inverno 2023.

Street Fighter 6

Capcom scalda i muscoli in visita del debutto del prossimo 2 giugno, mostrandoci il suo atteso picchiaduro.

Ultros

Una vivace palette di colori anima delle immagini bidimensionali che si susseguono in una carrellata, mentre il protagonista si muove in orizzontale, con meccaniche che ricordano un po' un puzzle platform o un metroidvania classico.

Arriverà nel 2024.

Tower of Fantasy

Perfect World Games mostra in azione il suo Tower of Fantasy, dove si nuota, si sfreccia in moto, si combatte in uno stile molto orientaleggiante.

Dragon's Dogma II

Capcom si ricorda di rispolverare Dragon's Dogma II, che era stato confermato un bel po' di tempo addietro. Veniamo introdotti al mondo di gioco, all'uso di armi e magie, ai personaggi che animeranno la nuova epica.

Purtroppo non c'è una finestra di lancio.

Five night at Freddy's: Help Wanted 2

Non si può fare uno show senza un nuovo episodio di Freddy, quindi eccoci qui! Help Wanted 2 arriverà a fine 2023.

Carrellata PS VR 2

Ci viene confermato l'arrivo su PlayStation VR 2 di:

Resident Evil 4: VR Mode (TBA)

Arizona Sunshine II (2023)

Crossfire: Sierra Squad (TBA)

Synapse (4 luglio)

Beat Saber con pacchetto Queen

Marathon

Luci ad alto contrasto, adrenalina e musica elettronica incalzante. È il sunto del trailer, non in grafica di gioco (come più o meno tutto lo show per ora, in realtà) di Marathon.

Destiny 2: The Final Shape

Teaser anche per la prossima tappa del grande successo di casa Bungie.

Concord

Esplorazioni spaziali ci attendono nel 2024, quando su PS5 e PC arriverà Concord, direttamente dai PlayStation Studios (Firewalk).

Film di Gran Turismo

Spazio anche per l'adattamento cinematografico di Gran Turismo, che racconterà la vera storia di un campione virtuale diventato pilota nella realtà.

Sarà al cinema da agosto.

Segmento di Jim Ryan: dispositivo cloud e auricolari

Jim Ryan conferma il lancio di un dispositivo pensato per il gioco in cloud da PS5, avrà 8" di display e per il futuro ci saranno più dettagli. Immaginatelo come un GamePad di Wii U, pensato per essere usato con PS5. Al momento è conosciuto come PlayStationQ.

Arrivano anche gli earbuds ufficiali di PS5, possono collegarsi anche al vostro smartphone via Bluetooth.

Marvel's Spider-Man 2

Peculiare prospettiva a vista Marvel's Spider-Man 2 in questo video, come noterete voi stessi.

Al video introduttivo vediamo seguire un po' di gameplay (finalmente, considerando che lo Showcase ne è stato davvero avaro oggi), con combattimenti spettacolari e alcuni poteri che... vi balzeranno subito all'occhio, diciamo.