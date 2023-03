Dopo l’E3 2023, sarà cancellato anche il Summer Game Fest? Arriva la risposta

Nelle scorse ore, la Entertainment Software Association (ESA) e l’organizzatore ReedPop hanno iniziato a inviare delle email in cui confermano la cancellazione dell’E3 2023.

A quanto pare, infatti, non è stato possibile trovare il supporto dei publisher necessario per mettere in piedi l’evento che avrebbe dovuto tenersi il prossimo mese di giugno.

La notizia è arrivata nelle scorse ore, con sorpresa di nessuno, visto che sia il pubblico che gli addetti ai lavori sospettavano da tempo che l’E3 2023 non si sarebbe tenuto.

Del resto, anche nella nostra riflessione nata in seguito alla cancellazione del 2022, molto attuale, avevamo fatto il punto della situazione. Ora, però, sono in molti a domandarsi se eventi come il Summer Game Fest farà la stessa fine. A quanto pare no, non sarà così.

Un post social pubblicato dal profilo Twitter del Summer Game Fest a cura del giornalista e presentatore canadese Geoff Keighley, ha infatti confermato che l’evento in questione si terrà.

«L’estate dei videogiochi non è stata cancellata», recita il tweet. «Il Summer Game Fest torna a giugno, con eventi, annunci e aggiornamenti da parte di oltre 25 tra i principali editori, piattaforme e sviluppatori del settore».

E ancora: «Inoltre, il nostro spettacolare evento di presentazione si terrà in diretta giovedì 8 giugno dallo YouTube Theater»

— Summer Game Fest (@summergamefest) March 31, 2023