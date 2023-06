Xbox Games Showcase Extended 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Dopo averci svelato tutti i piani per il futuro, le sorprese in casa Microsoft non sono finite: oggi è infatti il giorno di Xbox Game Showcase Extended, che ci permetterà non solo di assistere a nuovi annunci esclusivi, ma anche un approfondimento ad alcuni dei titoli protagonisti dello scorso evento.

Microsoft ha infatti già annunciato che tra i giochi protagonisti dell'evento ci saranno Avowed, Towerborne, Senua's Saga: Hellblade II e The Elder Scrolls Online: Necrom, oltre ad alcuni dettagli aggiuntivi sull'espansione di Microsoft Flight Simulator dedicata a Dune. Tutti titoli che abbiamo già visto durante l'Xbox Games Showcase, ma che saranno approfonditi attraverso interviste e — forse — con qualche trailer aggiuntivo.

Ma non saranno le uniche sorprese della serata, dato che la casa di Redmond ha già anticipato che arriveranno giochi da altri partner creativi che non sono stati svelati durante lo scorso evento. Un appuntamento che dovrebbe rivelarsi dunque molto interessante, soprattutto per chi è interessato a scoprire i dietro le quinte delle produzioni.

Come di consueto, aggiorneremo costantemente questo articolo in tempo reale non appena saranno svelate le diverse novità: alla fine dell'evento, potrete dunque trovare rapidamente il riepilogo completo con tutti gli annunci e i trailer dedicati.

Vi raccomandiamo dunque di aggiornare costantemente questa pagina a partire dalle ore 19.00 italiane di oggi 13 giugno, così potrete vedere in tempo reale tutti gli aggiornamenti e gli annunci svelati durante Xbox Games Showcase Extended 2023.

Per scoprire tutti gli approfondimenti e i recap dalla Summer Game Fest, non dimenticatevi di visitare il nostro hub interamente dedicato, dove potrete trovare tutti i riassunti delle conferenze già concluse nelle scorse ore.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Dopo una carrellata che ci ha ricordato tutti i giochi annunciati durante Xbox Games Showcase, si parte con una clip gameplay di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, catturata su Xbox Series X in modalità prestazioni.

Il creative director Pawel Sasko ci mostra il mercato nero di Dogtown, dove saremo in grado di trovare tanto nuovo equipaggiamento esclusivo, insieme a nuove forze dell'ordine anche più pericolose di quelle che abbiamo incontrato a Night City.

Ci viene anche confermato che ci saranno cambiamenti rivoluzionari al gameplay di gioco, oltre alla conferma della data d'uscita: 26 settembre 2023, solo per le versioni next-gen.

C'è spazio anche per un'intervista a Keanu Reeves, interprete di Johnny Silverhand, che ci racconta come Dogtown pare essere anche più oscura rispetto a Night City, ma si augura che sarà divertente per i giocatori.

Anche la relazione con Solomon Reed, interpretato da Idris Elba, sarà interessante: Keanu Reeves ci conferma infatti che tra il nuovo personaggio e il suo Johnny ci sono molte somiglianze, come la voglia di vendetta ma anche un lato più tenero nascosto sotto una ruvida superficie.

High on Knife

Novità in arrivo anche per High on Life, il sorprendente e folle fenomeno sparatutto di Squanch Games: annunciato ufficialmente High on Knife, che sarà il primo DLC ufficiale.

Ci viene svelato in un approfondimento arrivato sul blog ufficiale che sarà un'espansione leggermente più inquietante: ovviamente non siamo ai livelli degli horror, dato che ci sarà tempo anche per le classiche battute a cui i fan sono abituati.

Ci saranno anche nuove armi da utilizzare: non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, ma ci viene detto che "arriverà presto".

The Lamplighters League

C'è spazio per un nuovo trailer per un titolo particolarmente interessante da Xbox Games Showcase Extended: The Lamplighters League uscirà ufficialmente il 3 ottobre 2023. Abbiamo, dunque, finalmente la data ufficiale.

Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass, fin dal day-one.

Avowed

C'è spazio anche per un'intervista di approfondimento per Avowed, nuovo gioco di ruolo prodotto da Obsidian che appare particolarmente ambizioso.

In questo titolo avremo a disposizione tante armi e abilità sbloccabili, proprio come accaduto in titoli come Pillars of Eternity, ma ci sarà un'atmosfera più magica e una minaccia simile a una peste che dovremo fermare, appena accennata nell'ultimo trailer ufficiale.

L'obiettivo è realizzare un gameplay che possa soddisfare i fan storici, ma allo stesso tempo conquistare i giocatori moderni: ci sarà un mondo particolarmente ampio, ma starà solo agli utenti decidere quanto tempo vorranno investigare per scoprire tutti i segreti.

The First Descendant

Ci viene mostrato anche un free-to-play in uscita per gli amanti dell'azione: The First Descendant è uno sparatutto in terza persona che sarà disponibile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S, in grado di supportare il cross-play e che ci permetterà di affrontare in compagnia dei nostri amici boss particolarmente pericolosi.

Sarà realizzato con Unreal Engine 5 ed attualmente è ancora in fase di beta test: i giocatori avranno a disposizione diversi set di abilità, inclusi i poteri elementali.

Se vorrete provarlo, il Crossplay Beta Test sarà ufficialmente disponibile dal 22 al 28 agosto, su tutte le principali piattaforme di gioco.

Towerborne

È ora di un approfondimento dedicato a Towerborne, un intrigante action rpg che può essere giocato in cooperativa online, disegnato per essere indicato anche per il gameplay con amici e famiglia.

Ci sarà un combattimento particolarmente rapido, oltre a una grande quantità di loot da raccogliere per personalizzare equipaggiamento e aspetto cosmetico.

L'obiettivo era quello di realizzare un vero e proprio "couch co-op", dato che gli sviluppatori sono consapevoli che si tratta di una tipologia di titoli che non è particolarmente presente sul mercato.

Fallout 76: Once in a Blue Moon

Svelata una nuova espansione di Fallout 76, direttamente a tema lupi mannari: Once in a Blue Moon sarà disponibile dal 20 giugno, in formato totlamente gratuita.

I giocatori potranno allearsi per affrontare pericolose creature della notte, come licantropi e altri inquietanti mostri. Ci saranno anche nuovi eventi pubblici, offrendo l'opportunità di guadagnare oggetti esclusivi.

Il trailer ci conferma anche che questa non sarà l'unica espansione, dato che il prossimo anno arriverà il DLC dedicato ad Atlantic City.

Hi-Fi Rush: Arcade Challenge Update

Annunciate novità in arrivo per Hi-Fi Rush, uno dei giochi più sorprendenti nel 2023! Saranno disponibili due nuove modalità: la turbo mode e una speciale mode con downgrade, dove dovremo mantenere il ritmo per tornare al nostro potere di sempre. Una vera e propria sfida per gli appassionati.

Saranno inoltre disponibili nuove challenges per sbloccare ricompense, insieme a nuovi oggetti cosmetici: l'update Arcade Challenge sarà disponibile dal 5 luglio.

In un'intervista successiva, ci viene confermato che tutti questi contenuti saranno disponibili gratuitamente solo dopo aver completato la campagna principale: sarà una vera e propria "post-game challenge".

The Elder Scrolls Online: Necrom

Si passa a un'altra grande produzione di Bethesda, con l'opportunità di approfondire Necrom, la nuova espansione in arrivo per The Elder Scrolls Online.

Dopo aver pubblicizzato tutti gli aspetti già presenti nel gioco base, abbiamo un'analisi del trailer svelato durante Xbox Games Showcase, con un nuovo personaggio che starà sempre in guardia ed è alla costante ricerca di conoscenza.

L'obiettivo per le nuove creature da affrontare era quello di spaventare i giocatori, con mostri spaventosi che appariranno in zone appositamente disegnata per garantire il maggior effetto. Un'atmosfera dunque molto più paurosa e che terrà i giocatori sull'attenti.

Ci sarà anche una nuova classe giocabile: confermata anche la data d'uscita, prevista per il 20 giugno.

Phasmophobia

Annunciato il porting di una grande avventura horror in prima persona, che finalmente sarà disponibile su console: dovremo utilizzare equipaggiamento apposito per identificare 24 tipi di fantasmi che infestano le nostre case.

Si potrà giocare anche con 4 giocatori in co-op online: l'accesso anticipato per console inizierà ad agosto 2023.

Exoprimal

Capcom non si è ancora stancata di promuovere Exoprimal e per la terza volta di fila è pronta a mostrarci nuove informazioni sull'imminente sparatutto con i dinosauri.

Gli sviluppatori ci confermano che l'open beta test sarà limitato e permetterà di affrontare sempre gli stessi dinosauri, oltre a non avere ulteriori obiettivi da completare. Tuttavia, ci saranno più modi per portare a termine le missioni, offrendo possibilità di testare diversi approcci.

I giocatori avranno anche a disposizione diverse exosuit da testare, con diverse armi e abilità per tutti i gusti. Confermata anche la data d'uscita: 14 luglio 2023.

Microsoft Flight Simulator

Dopo averci mostrato una carrellata di giochi indie in arrivo da Xbox Developer Acceleration Program, è arrivato il momento del già annunciato approfondimento dedicato a Microsoft Flight Simulator, per mostrarci l'espansione ispirata a Dune.

Da quanto svelato dagli sviluppatori, l'idea è partita direttamente da Legendary: dopo l'uscita del film al cinema, la casa di produzione ha infatti contatto Asobo per proporgli una collaborazione apposita.

Come al solito, abbiamo l'opportunità di vedere un dietro le quinte sulla ricreazione dei veicoli per il gioco: in questo caso, il velivolo è stato dovuto ricreare manualmente come prototipo, dato che non è — per ovvi motivi — in grado di volare per davvero.

L'espansione arriverà ufficialmente il prossimo 3 novembre.

Go Mecho Ball

C'è spazio per una nuova intrigante produzione indie in arrivo su console: Go Mecho Ball arriverà su console dal 2024, disponibile al day-one anche su Xbox Game Pass.

Lies of P

Il "Bloodborne" con Pinocchio protagonista torna a mostrarsi in un nuovo speciale approfondimento: parliamo naturalmente di Lies of P, che mostra il gameplay più nel dettaglio.

Il trailer ci mostra una diversa combinazione di impugnature e lame, in grado di cambiare il nostro stile di battaglia in base alle nostre preferenze.

Non ci saranno naturalmente solo marionette, ma anche diversi mostri inquietanti: fortunatamente, potremo farci aiutare da uno spettro, con una feature che ricorda molto la co-op dei più celebri soulslike.

Confermata anche l'uscita al day-one su Xbox Game Pass, dal 19 settembre 2023.

Senua's Saga: Hellblade II

È tempo di vedere un interessante dietro le quinte per Senua's Saga: Hellblade II, l'ambiziosa produzione di Ninja Theory che si è già mostrata brevemente con un trailer in-engine allo scorso Xbox Games Showcase.

Il filmato ci mostra alcuni dei momenti focali in cui vengono catturate dal vivo le scene più importanti, prima che vengano ricreate all'interno del videogioco, sfruttando la tecnica della Performance Capture. Una tecnica molto profonda, in grado di catturare perfettamente tutte le espressioni facciali e movimenti.

Si tratta solo di una piccola anteprima quella mostrata durante lo Showcase Extended, ma sul canale YouTube di Ninja Theory potete trovare l'intervista completa:

Lightyear Frontier

L'intrigante e rilassante indie Lightyear Frontier si mostra in un nuovo video gameplay cooperativo con gli sviluppatori: in questa produzione dovremo gestire una colonia aliena, creando una vera e propria fattoria alla guida di... giganteschi mech.

Ovviamente i giocatori potranno collaborare anche per la raccolta di risorse, rendendo ancora più semplice la gestione della vostra colonia ideale, ma ci saranno anche segreti e rovine da scoprire.

Uscirà nei primi mesi del 2024 e sarà disponibile anche su Xbox Game Pass al day-one.

33 Immortals

Dopo una carrellata di giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass, Phil Spencer ci mostra insieme agli sviluppatori di 33 Immortals una demo giocata di questo intrigante nuovo action in uscita, ma ancora in fase pre-alpha.

Il nome non è affatto casuale: gli sviluppatori ci confermano che si potrà giocare con 33 utenti in contemporanea, sia amici che con totali sconosciuti, naturalmente.

Allo stesso tempo, ci saranno anche 33 capitoli da completare: curiosamente, gli sviluppatori dello studio non arrivavano però a quel numero, essendo decisamente più compatto. Sfortunatamente, non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.

E con questa interessante demo gameplay, si conclude ufficialmente l'Xbox Games Showcase Extended.