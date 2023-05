Gli eventi della Summer Game Fest non sono finiti, ecco il più folle di tutti

L'estate dei videogiochi non è tale senza l'evento di Devolver Digital che, per fortuna, si aggiunge agli eventi della Summer Game Fest anche quest'anno.

Il publisher di videogiochi come Cult of the Lamb (i cui gadget trovate su Amazon), avrà anche stavolta il suo spazio per raccontare i videogiochi del futuro.

E non solo perché, come gli appassionati di Devolver Digital sanno, i loro eventi sono a dir poco surreali. Anche se non mancano i videogiochi, ovviamente (ecco quelli del 2022).

Dopo l'ultimo evento annunciato giusto poche ore fa pensavamo di aver fissato il calendario definitivo, ma ovviamente non è così.

Tocca al Devolver Direct dare quel po' di locura all'interno dell'estate dei videogiochi, e lo farà proprio nelle fasi iniziali.

Devolver Direct: The Return of Volvy è il nome dell'evento di quest'anno, che sarà trasmesso l'8 giugno 2023 alle ore 00:00 italiane.

Volvy, la mascotte dei videogiochi più amata al mondo, ritorna con nuovi giochi, annunci e sorprese. Una mascotte che ovviamente non esiste e che non è mai apparsa la prima volta per garantire un "ritorno".

Qualunque cosa voglia dire, vi consigliamo di non perdere questo evento in ogni caso perché ci sarà da ridere. Probabilmente anche dei videogiochi, chissà.

I titoli di Devolver Digital per altro sono spesso molto interessanti, e tra questi c'è The Plucky Squire di cui attendiamo una data da uscita da un po' di tempo ormai.

Ora, con questo nuovo appuntamento, la Summer Game Fest 2023 è ancora più ricca e un pizzico più folle. In attesa di altri eventi annunciati, vi consigliamo caldamente di rimanere aggiornati nei prossimi giorni.

Come fare? Beh, è presto detto, seguite la nostra pagina dedicata alla Summer Game Fest: conferenze, date e calendario dell'estate dei videogiochi che sta per iniziare.