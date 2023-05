L'estate dei videogiochi accoglie anche il PC Gaming Show: ecco data e orari

La scaletta abituale dell'estate degli eventi videoludici sta diventando sempre più completa, ora che anche il PC Gaming Show è stato confermato.

Perché non di solo gaming su console vive il videogiocatore, che può acquistare tranquillamente su Amazon, ma anche i giocatori su PC hanno bisogno del loro evento dedicato.

Giugno è già un mese caldissimo per i videogiochi, che tra Starfield e tutto il resto ci mostrerà davvero tantissime cose.

E tra l'altro mancano ancora molte conferme, con una scaletta di eventi che potrebbe far aumentare i tanti appuntamenti dell'estate.

Intanto PC Gamer conferma quello del PC Gaming Show.

Il PC Gaming Show torna l'11 giugno con una vetrina estiva di annunci di nuovi giochi e aggiornamenti.

Gli organizzatori promettono la presenza di 55 giochi, inclusi oltre 15 annunci in premiere, da studi di tutto il mondo.

Tra i nomi che vengono menzionati ci sono Baldur's Gate 3, Frostpunk 2 e Dune: Awakening, che abbiamo già visto in alcune occasioni e che sicuramente avranno la possibilità di mostrare ulteriori dettagli.

L'evento si potrà seguire ovviamente in diretta da tutto il mondo dalle solite piattaforme, a partire dall'11 giugno alle ore 22:00 italiane.

Ovviamente non mancheremo di riportare su SpazioGames.it tutti gli annunci e le novità.

