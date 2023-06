Annapurna Interactive Showcase 2023 | Tutti gli annunci e i trailer

Stray, Outer Wilds, Neon White: sono solo alcuni dei nomi recenti di casa Annapurna Interactive, il publisher che ha imparato a farsi conoscere per le sue produzioni che non richiedono budget troppo esosi, ma che si rivelano poi capaci di lasciare il segno.

Per scoprire quali altri giochi aspettarci in futuro, Annapurna ha fissato per il 29 giugno alle ore 21.00 italiane il suo Annapurna Interactive Showcase 2023: uno show digitale, che probabilmente durerà più o meno mezz'ora come negli anni passati, dove mostrerà da vicino le sue prossime novità e ce le farà raccontare dai team con cui sta collaborando.

Come sempre, mentre noi di SpazioGames.it lo seguiamo riepiloghiamo in questo articolo tutti gli annunci e i trailer che popoleranno lo schermo, consci che il publisher ha promesso, per questo appuntamento, uno dei suoi «annunci più grandi di sempre».

Fin dall'inizio dello show, è stato confermato che sarebbe stato presentato anche il primo gioco sviluppato internamente da Annapurna.

Lorelei and the Laser Eyes

Vediamo un nuovo video per l'intrigante titolo a base di... puzzle, cosa che viene sottolineata un bel po' di volte, durante il trailer. Le vibe sono piuttosto inquietanti e sfociano quasi nell'horror, mentre si parla di inganni e di misteri che si sono verificati in anni diversi, ma a quanto pare collegati.

Il gioco arriverà su Steam e su Nintendo Switch. Non abbiamo una data, ma in apertura era stato affermato che questi titoli sarebbero stati i protagonisti di "quest'anno".

Cocoon

L'intrigante Cocoon torna a farsi vedere, dopo aver catturato le attenzioni di tutti fin dal momento dell'annuncio. I suoi mondi e la sua direzione artistica potrebbero farne uno dei giochi più interessanti tra quelli in arrivo da Annapurna.

Arriva il 29 settembre su PC e tutte le console, di vecchia e nuova generazione.

Lushfoil Photography Sim

Matt Newell, da Perth, presenta il suo videogioco. Si tratta di quella che si direbbe un'avventura esplorativa, con tanto di macchina fotografica per immortalare gli scorci naturali più suggestivi e droni da pilotare per scorrazzare – il nome del gioco, in effetti, era già abbastanza esplicativo. Si va da scenari di montagna ad altri marcatamente orientali.

Il comparto grafico sembra piuttosto realistico. Il gioco arriverà su PC e console e sarà un vero e proprio titolo di turismo virtuale. Visto che le modalità foto sono così suggestive, come sarebbe un gioco incentrato interamente sul fascino di immortalare il bello che vedi?

Toat

Arriva dagli USA Toat, titolo dalla direzione artistica allegra e simil-cartoon decisamente pittoresco e a... ritmo di musica. Il protagonista e il suo cagnolino sembrano dividersi in rilassanti attività della vita quotidiana. «Non ho paura di essere me», conclude la canzone. Il progetto è in collaborazione con Able Gamers.

Arriverà su PC e Xbox, oltre che su Game Pass.

Flock

Un piccolo aggiornamento per lo svolazzante Flock, che era stato svelato qualche tempo fa. Si tratta di un gioco esplorativo in cui pilotate degli uccelli che vi porteranno in groppa, mentre svolazzerete in giro – anche in compagnia dei vostri amici, come in questo caso.

Arriva su PC, PlayStation e Xbox.

Ghostbike

Lo so che è un mio problema, ma ogni volta che vedo un gioco di bici vado a metà tra ricordarmi Excitebike e Courier Crisis. Niente di tutto questo, a quanto pare: qua si sta in sella a delle mountain bike illustrate mentre si scorrazza per scenari piuttosto pittoreschi. Solo che lo si fa dopo essere morti.

Arriverà nel 2024 su PC, PlayStation e Xbox.

Mundaun

Hidden Fields ci aggiorna sull'andamento dei lavori per la sua criptica storia horror illustrata a mano. Arriva nativamente su PS5 e Xbox Series X|S.

Avrà anche un aggiornamento su Xbox One, PS4, Steam e Switch.

Bounty Star

Bounty Star è un videogioco ambientato in un deserto post-apocalittico, dove una ex soldatessa sta cercando di ricominciare la sua vita e dimenticare i traumi del tempo in cui ha servito sotto le armi.

In questa esperienza avremo a disposizione dei mecha da personalizzare e da sfoggiare per dei combattimenti che fanno molto Armored Core. Questa però è solo metà dell'esperienza di gioco, dove dovremo anche prenderci cura della "casa" della nostra protagonista, arredandola, coltivando cibo, cucinando, costruendo altri dispositivi che la aiuteranno nelle occasioni di tutti i giorni e nei combattimenti.

Nell'avventura incontreremo anche altri personaggi e il gioco vuole raccontare la forza degli umani di superare i loro traumi.

Arriva a inizio 2024. Sarà su Steam, PlayStation e Xbox.

Stray

Il micio di Stray ha bisogno di poche presentazioni: nel corso dello Showcase di oggi ci viene confermato che lo vedremo finalmente anche su Xbox (lo scorso luglio era uscito su PlayStation e PC).

Sbarcherà su console Microsoft, sia di vecchia che di nuova generazione, dal 10 agosto.

Thirsty Suitors

Torna a farsi vedere Thirsty Suitors, che fu uno dei giochi più mostrati alla Summer Game Fest dello scorso anno. È un gioco dove dovete affrontare le follie della vita quotidiana e sentimentale della protagonista.

Arriva il 2 novembre su qualsiasi console e PC.

Storyteller

Arriva un nuovo aggiornamento che introduce personaggi inediti per questo peculiare puzzle game incentrato sul comporre le storie suggerite. Ci saranno anche nuovi scenari e quindi ulteriori sfide. E «nuovo chaos da aggiungere al mix», promette il trailer.

Arriverà anche su Netflix, con l'aggiornamento del 26 settembre.

Blade Runner 2033: Labyrinth

È il primo gioco sviluppato internamente da Annapurna, che conta su veterani da quella bellezza di What Remains of Edith Finch, oltre che da Solar Ash. L'IP non ha bisogno di presentazioni e il gioco arriverà su PC e console.

E con questo annuncio si è concluso lo Showcase di Annapurna.