Xbox conferma: niente E3 2023, ma avrà la sua conferenza a parte

Già qualche settimana fa, c’erano stati diversi indizi che avevano suggerito che, sebbene l’E3 2023 sia previsto per quel di giugno, i maggiori platform holder non vi avrebbero preso parte direttamente. Ora sappiamo che sarà certamente il caso di Xbox, con Microsoft che ha confermato ai microfoni di IGN USA che non sarà allo showfloor della celebre kermesse videoludica.

In compenso, ma lo sapevamo fin dall’annuncio dell’evento a tema Starfield di qualche giorno fa, terrà una sua conferenza negli stessi giorni, in qualche modo partecipando da esterna alla cornice della fiera.

Nelle parole di un portavoce che ha parlato con IGN USA:

«Siamo impazienti di avere il nostro Xbox Game Showcase l’11 giugno e più avanti diffonderemo ulteriori dettagli. Siamo anche impazienti di fare il co-streaming del nostro evento come parte dell’E3 digitale, ma non saremo nello showfloor della fiera».

Chi andrà fisicamente all’E3, insomma, non ci troverà Microsoft, ma la conferenza della compagnia farà parte degli streaming “partner” che si affiancheranno alla fiera vera e propria.

Xbox avrà una sua conferenza indipendente a giugno

In precedenza, anche Nintendo aveva già confermato la sua assenza dalla fiera americana – ed è da dare per scontato che Sony faccia altrettanto, considerando che già da prima della pandemia il produttore di PlayStation si era allontanato dall’E3, preferendo concentrarsi sui suoi eventi indipendenti.

Tuttavia, l’organizzatore ReedPop, che da quest’anno si prende cura dell’E3, assicura che nella kermesse avremo tanto da scoprire, in vista di «annunci imminenti da altre compagnie AAA che parteciperanno».

L’appuntamento con la fiera è atteso dal 13 al 16 giugno prossimo. Gli eventi digitali cominceranno proprio l’11 giugno con lo show indipendente di Xbox (su Amazon potete prepararvi comprando Xbox Series X).

E, ricordiamo, anche quest’anno tornerà la Summer Game Fest, ossia il calendario di appuntamenti sparsi per l’estate coordinato da Geoff Keighley, che culminerà nella Opening Night Live della Gamescom di agosto.

In quel caso, l’appuntamento avrà il via dall’8 giugno prossimo. Se volete approfondire il tema dell’E3 e il modo in cui questa fiera sia cambiata con il passare del tempo, con la comunicazione odierna, vi rimandiamo alla nostra riflessione.