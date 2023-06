Capcom Showcase, il nuovo evento è ufficiale: ecco data e orario italiano

Capcom ha appena annunciato a sorpresa un nuovo imperdibile evento, in vista della line-up di conferenze estive delle prossime giornate: presto potremo infatti scoprire tutte le novità del publisher grazie al nuovo Capcom Showcase.

Il publisher, reduce dall'incredibile successo ottenuto da Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon), ha ancora diversi assi nella manica e il nuovo evento potrebbe essere l'occasione migliore per svelarli.

Advertisement

Non è attualmente arrivata alcuna conferma sui titoli che saranno mostrati durante l'evento, anche se uno degli indiziati più probabili sembrerebbe essere Pragmata: la misteriosa produzione next-gen era stata infatti rinviata al 2023, ma da allora non si è più avuta alcuna informazione al riguardo.

Potrebbe esserci spazio anche per l'imminente Exoprimal, lo sparatutto multiplayer che riporta in scena i dinosauri — anche se non con poche perplessità, come vi avevamo raccontato nel nostro provato.

La pagina ufficiale dedicata all'evento lascerebbe intendere che vedremo soltanto nuovi annunci e aggiornamenti su titoli già in programma:

«Non perderti il Capcom Showcase,

l'evento digitale che presenta tutti gli ultimi aggiornamenti di Capcom! Non vediamo l'ora di condividere con tutti le novità sui giochi Capcom

che verranno rilasciati a breve, e sui titoli in programma per il futuro!»

L'appuntamento da segnare sul nostro calendario è fissato alla mezzanotte di martedì 13 giugno, a poche ore di distanza dall'evento Ubisoft Forward.

Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale, il Capcom Showcase avrà una durata di circa 36 minuti, anche se il publisher fa presente che la durata e la data ufficiale potrebbero ancora variare senza alcun preavviso.

Nei prossimi giorni, Capcom ci offrirà maggiori informazioni sui titoli che saranno presenti all'evento, ideato per festeggiare il 40esimo anniversario dell'azienda: ovviamente vi terremo prontamente aggiornati con tutte le novità più interessanti annunciate dallo Showcase.

E chissà che non possano esserci anche novità legate a Resident Evil: un recente sondaggio del publisher aveva infatti chiesto ai giocatori quale dovrebbe essere il prossimo remake.