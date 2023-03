Ubisoft non sarà all’E3 2023: «abbiamo deciso di muoverci diversamente»

Anche Ubisoft dà forfait all’E3 2023, ritirando la sua partecipazione e preparando invece un evento parallelo.

Il palco dell’Electronic Entertainment Expo, una volta ambitissimo dai più grandi produttori dei videogiochi più amati (molti dei quali potete trovare anche su Amazon), adesso è decisamente l’ombra di quello che era.

E pensare che Ubisoft era tra le aziende che, invece, aveva fatto sapere con molta chiarezza che avrebbe partecipato all’E3 2023. Pur non esponendo qualche dubbio, certo.

Tanto che l’organizzazione della fiera era andata spedita per la sua strada rimarcando che la fiera di Los Angeles si farà, nonostante tutto.

Anche se, oggi, deve rinunciare anche ad uno degli ultimi player più importanti del settore che avevano deciso di partecipare all’E3 2023.

Come riporta VGC in esclusiva, infatti, Ubisoft ha deciso che la sua estate non si incrocerà più con quella dell’E3.

«L’E3 ha favorito momenti indimenticabili in tutto il settore nel corso degli anni», ha detto un portavoce dell’azienda ai microfoni di VGC, continuando:

«Anche se inizialmente intendevamo avere una presenza ufficiale all’E3, abbiamo successivamente preso la decisione di muoverci in una direzione diversa e terremo un evento Ubisoft Forward Live il 12 giugno a Los Angeles. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli con i nostri giocatori.»

ReedPop, la società che organizza l’E3 2023, non ha ancora risposto ufficialmente alla comuncazione di Ubisoft ma, a questo punto, è solo una formalità.

L’Electronic Entertainment Expo tornerà per dal 13 al 16 giugno e sarà caratterizzato da aree e giornate separate per gli eventi del settore e per quelli dei consumatori.

Gli E3 Business Days si svolgeranno invece dal 13 al 15 giugno e saranno limitati ai membri del settore registrati per la creazione di reti, incontri e altro ancora. Ai media sarà inoltre consentito di toccare con mano i giochi in uscita in spazi dedicati, riservati agli addetti ai lavori.

Gli E3 Gamer Days – ossia la parte dell’evento aperta al pubblico – si svolgeranno infine il 15 e il 16 giugno in una sala separata dall’area legata all’industry.

Ma alla fiera non parteciperanno né Xbox né Nintendo, con la sola Konami che, in un colpo di scena, ad oggi è una delle ultime grandi aziende che possono promettere qualcosa.