Geoff Keighley e le critiche sulla diversità: «penso che abbiamo fatto un bel lavoro»

La Summer Game Fest 2023 è ormai alle spalle e, come spesso succede per questi eventi, sono emerse delle critiche a cui Geoff Keighley ha replicato in queste ore.

E mentre Geoff Keighley fa bilanci, ora è il momento di replicare alle critiche ricevute riguardo la mancanza di diversità.

Durante la Summer Game Fest 2023 non c'è stato spazio neanche per una donna, infatti, così come le minoranze non sono state rappresentate in modo efficace.

Per molti questa è stata una delusione, per un evento che è sempre stato descritto come una "celebrazione globale dei fan di ciò che sarà il futuro dei videogiochi".

In una recente intervista, Geoff Keighley ha colto la palla al balzo per dire che Melanie Liburd, l'attrice che interpreta Saga Anderson in Alan Wake 2, avrebbe dovuto prendere parte allo show di apertura ma non ha potuto confermare la presenza per via di conflitti con altri impegni pregressi.

Sulle critiche in generale, Keighley ha detto:

«Penso che generalmente abbiamo fatto un buon lavoro con la diversità nei nostri spettacoli. È qualcosa in cui crediamo. [...] Vogliamo anche essere autentici nei confronti dei giochi che vengono presentati nello show e degli sviluppatori che li stanno realizzando. Quindi sì, penso che ne siamo consapevoli.»

Speriamo che la Summer Game Fest 2024 ci possa essere un cambio di rotta in questo senso. Non possiamo che fidarci della buona volontà di Geoff Keighley, che mette sempre molto impegno nello show nonostante tutto.

