Horizon: Forbidden West | Guida

Horizon: Forbidden West vi metterà ancora una volta nei panni di Aloy, l’iconica cacciatrice di casa PlayStation Studios, portandovi alla scoperta di un open world ricchissimo, pieno di scorci suggestivi e dal quale non vorrete più uscire.

Ve lo ha raccontato nel dettaglio e senza spoiler la nostra Stefania Sperandio, che nella video recensione dell’opera magna di Guerrilla Games ha sottolineato come il gioco riprenda tutte le unicità amate in Zero Dawn, riuscendo nell’intento di migliorarle e di tenervi letteralmente incollati all’Ovest Proibito.

Se il vostro viaggio sta appenda partendo, siete nelle pagine giuste: abbiamo deciso di realizzare delle pratiche guide senza spoiler per darvi i nostri consigli durante le vostre scorribande nelle nuove regioni del mondo di Horizon. Troverete quindi indicazioni utili a scoprire le novità del combat system, del sistema di gioco e non solo.

Selezionate liberamente la guida che volete leggere tra quelle che vi proponiamo di seguito.

Aloy in Horizon: Forbidden West

Tutto su Horizon: Forbidden West

Sviluppato da Guerrilla Games per Sony Interactive Entertainment, come parte dei PlayStation Studios, Horizon: Forbidden West è un action adventure gioco di ruolo per PlayStation 5 e per PlayStation 4. Il gioco include un upgrade gratis da PS4 a PS5 ed è strutturato come un open world. Sviluppato in Decima Engine, lo stesso motore grafico apprezzatissimo anche all’interno dell’open world di Death Stranding.

È localizzato in italiano, anche nel doppiaggio, ed è fruibile anche da un pubblico giovane, in virtù dei suoi contenuti mai sopra le righe o eccessivamente violenti.

È disponibile su entrambe le console dal 18 febbraio 2022.

Guide al gioco

Guide all’esplorazione

Guida al verdelume

Guida ai Collilunghi

Guide al combattimento

Guida alle tipologie di armi

Guida agli alberi delle abilità

Guida agli elementi e agli status

Guida alle cariche valorose

Le guide sono in aggiornamento e nuovi contenuti saranno pubblicati nei prossimi giorni.