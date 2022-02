Horizon: Forbidden West, guida alle armi migliori

Tra le novità di Horizon: Forbidden West ci sono armi completamente inedite rispetto al gioco precedente, ideali per permettervi di decidere quale sia il vostro approccio ai combattimenti.

Vediamo allora quali sono le diverse armi che potete far impugnare ad Aloy, per capire quali siano quelle migliori per il vostro stile.

Archi da caccia

Gli archi da caccia sono le armi più versatili del gioco: permettono di combinare frecce scoccate all’improvviso alla possibilità di tendere la corda al massimo per sferrare un attacco caricato più potente.

Essendo molto versatili, il loro contro è che non eccellono in niente, risultando buoni in tutto ma perfetti per nessuna cosa particolare. Probabilmente, sono comunque le armi che userete di più se state creando una build di Aloy adatta alle situazioni più diverse.

Aloy tende un arco da caccia

Archi da guerra

Gli archi da guerra sono piccoli e sono concentrati sul tiro in velocità. Vi permettono di scoccare le frecce rapidamente arrecando molti danni, ma non ne fanno di più se tendete la corda al massimo. Inoltre, perdono potenza se siete lontani dai nemici, quindi sono raccomandati solo per il combattimento a corto o cortissimo raggio: in caso contrario, la gittata delle frecce non sarà sufficiente e danneggiare l’avversario.

Archi di precisione

Gli archi di precisione sono l’opposto di quelli da guerra: sono lenti ma estremamente precisi. La loro cadenza di tiro è quindi molto “rilassata” e la faretra contiene poche frecce per volta. Di contro, sono perfetti per la lunga gittata e per i tiri di massima precisione. Arrecano molti danni da impatto e da lacerazione, ma sono del tutto inadeguati se doveste venire scoperti e lo scontro infuriasse in velocità, perché impieghereste tanto tempo a tendere la corda per un nuovo tiro.

Arrecano danni ancora più potenti se tendete la corda al massimo, ma in questo caso il tiro sarà ancora più lento.

Fionde esplosive

Immaginate le fionde esplosive come dei veri e propri “lancia-granate” dei videogiochi più tradizionali. Potete caricarle con diverse tipologie di munizioni elementali, per arrecare danni da impatto ai vostri nemici e arrecare anche status specifici, a seconda delle loro debolezze. Colpiscono non solo il nemico bersagliato, ma l’area coinvolta nell’esplosione.

Lancia-trappole

I lancia-trappole vi permettono di disseminare di cavi-trappola i percorsi dei vostri nemici. Sono perfette per farli cadere, per folgorarli e, in breve, per tentare un approccio furtivo e astuto di pianificazione, prima di ingaggiare lo scontro verso e proprio.

Lancia-corde

Simili ai precedenti, i lancia-corde sono delle armi che vi permettono di immobilizzare le macchine per un tempo limitato, legandole e impedendo quindi loro di sfruttare la loro velocità superiore ad Aloy, quando sono particolarmente rapide. Tendendo al massimo la corda è possibile anche forare una corazza.

Si tratta di un’arma ideale per riprendere il controllo di un combattimento qualora la situazione si stesse facendo troppo critica, perché legare alcune macchine per qualche secondo vi permette di eliminare le altre con ancora libere con più calma.

Lancia-punte

Il lancia-punte è perfetto per gli attacchi dalla media e dalla lunga distanza, soprattutto contro nemici molto più grandi di Aloy. Potete caricare queste punte-proiettili anche con munizioni esplosive, che arrecano maggiori danni.

Si tratta di un’arma facile da utilizzare, ma che richiede tempo e pianificazione per esplodere un colpo: attenzione, quindi, a sfoderarla qualora le cose si facessero molto frenetiche. Inoltre, le munizioni richiedono molte risorse, quindi non pensate di usarle in ogni scontro.

Scaglia-dardi

Le scaglia-dardi sono armi ideali per tutte le gittate e dall’alta cadenza di fuoco, quasi simile a un fucile d’assalto di uno sparatutto. Fanno un bel po’ di danni, ma non vi permettono di staccare le parti delle macchine – quindi attenzione, se siete a caccia di loot.

Un altro contro, rispetto al grande pro della cadenza di fuoco, è che sono ingombranti e rallenteranno i movimenti di Aloy, quindi fate attenzione se ci sono tante macchine che vi circondano, perché avrete difficoltà a schivare velocemente.

Aloy armata di uno scaglia-dardi

Guanti laceranti

I guanti laceranti sono un’arma simile a un boomerang, che arreca sempre più danni a ogni attacco consecutivo, come con un sistema di combo concatenate: il disco che lancerete esploderà in caso di tre attacchi uno dopo l’altro, arrecando dei danni extra. Infliggono lacerazione e sono ideali per staccare le parti di macchina.

Si tratta di una tipologia di arma indicata soprattutto per chi si muove molto e non vuole lasciare respiro al nemico, attaccandolo rapidamente.