Horizon: Forbidden West, tutte le cavalcature: quante macchine cavalcabili ci sono?

Anche in Horizon: Forbidden West, come già nel precedente Zero Dawn, è tornata la possibilità di approfittare delle cavalcature. Si tratta, in realtà, di macchine ostili su cui Aloy può eseguire un override, ossia che manomette per renderle mansuete e poterle cavalcare – utilizzandole come mezzo di viaggio per le sue avventure.

Come si fa a sbloccare le cavalcature e in che modo è possibile capire se una macchina è cavalcabile? Vediamolo nella nostra guida a tutte le cavalcature di Horizon: Forbidden West.

Tutte le cavalcature in Horizon: Forbidden West

Nel gioco sono presenti quattro macchine cavalcabili, di cui una volante. Nello specifico, parliamo delle macchine seguenti:

Ferrariete

Dove trovare override : già sbloccato a inizio gioco

: già sbloccato a inizio gioco Tipo di macchina: terrestre

Come suggerisce il nome, il Ferrariete ricalca il comportamento dell’ariete e permette anche di attaccare i nemici con le sue corna. È abbastanza rapido e agile nei movimenti, rappresentando una delle migliori macchine per muoversi sui terreni.

Aloy in sella a un Ferrariete

Scavazanna

Dove trovare ovverride : Officina Tau (al centro della mappa, subito a est della Base)

: Officina Tau (al centro della mappa, subito a est della Base) Tipo di macchina: terrestre

Questa grossa macchina si può cavalcare e consente, in alcune missioni, di trovare dei “tesori” sotterrati, che riesce a individuare grazie alle sue potenti zanne. Si muove in modo piuttosto lento e non è molto manovrabile negli spazi stretti, ma è robusta e affidabile.

Squarciavento

Dove trovare override: Calderone Iota (al centro nord della mappa, subito a est di Morsalato)

Calderone Iota (al centro nord della mappa, subito a est di Morsalato) Tipo di macchina: terrestre

Agilissima per il combattimento e per gli spostamenti, vi permette di mettere rapidamente una buona distanza tra voi e altre macchine ostili in caso di inseguimenti. Vi darà delle soddisfazioni con la sua grande manovrabilità.

Uno squarciavento

Solcasole

Dove trovare override : Calderone Gemini (missione di storia)

: Calderone Gemini (missione di storia) Tipo di macchina: volante

Durante un’apposita missione di storia (ne abbiamo parlato qui) potrete sbloccare l’override a questa agilissima macchina volante, che è perfetta per esplorare rapidamente l’open world di Forbidden West e per allontanarvi anche dalle situazioni di pericolo.

Potrete sempre richiamarla dai comandi rapidi in basso a sinistra sullo schermo. Se venisse distrutta prima che possiate ripararla, presumibilmente perché cercherà di difendervi mentre subite l’attacco di altre macchine, dovrete trovarne una nuova ed eseguire l’override.

Volare su un solcasole è il modo migliore di giocare le side-quest