Gli open world sono videogiochi che hanno una durata davvero soggettiva e diversa: molti sono particolarmente longevi, altri sono scalati meglio e vi permettono di scegliere se concentrarvi solo su attività significative per portare avanti la campagna, o se concedervi ad attività secondarie un po’ di tutti i tipi.

In mezzo a tutto questo, quanto dura Horizon: Forbidden West e cosa possiamo dire sulla sua longevità? Vediamolo nella nostra guida senza spoiler.

Quanto dura Horizon: Forbidden West?

Il gioco di Guerrilla Games è uno di quelli che permettono un approccio libero. Questo significa che non siete mai costretti a un grinding per poter andare avanti nella storia, né ci sono momenti che vi fanno girare a vuoto solo per farvi accumulare ore. Per questo, la longevità può essere molto diversi se confrontiamo la run di chi giocherà solo le principali a quella di un completista.

Per quante ore si può scorrazzare in Horizon: Forbidden West?

Quanto dura per chi gioca solo le principali

Nel corso della run della nostra recensione, abbiamo completato la campagna in 37 ore. Tuttavia, abbiamo anche affrontato un buon numero di secondarie, per cui possiamo dire che impiegherete tra le 30 e le 35 ore per giocare unicamente la campagna.

Si tratta di un valore in linea con quello dell’originale Horizon: Zero Dawn, ma lievemente superiore: il gioco, in quel caso, durava tra le 20 e le 30 ore a seconda dell’approccio alla campagna.

Quanto dura per chi vuole giocare anche le secondarie e le attività extra

Chi vuole concedersi anche a delle missioni secondarie, molto ben realizzate, e vuole scorrazzare senza troppe ansie per il mondo di gioco, potrà trovare contenuti anche per 50-60 ore senza mai annoiarsi. Le attività extra sono davvero tante, il mondo è ricco di segreti da scoprire e difficilmente vi sentirete soddisfatti prima di aver spolpato tutto.

Quanto dura per i completisti

Chi vuole raccogliere davvero tutto quello che il gioco ha da offrire potrà serenamente superare le 60-70 ore di gioco: ci sono diversi collezionabili da scoprire, punti di interesse da affrontare, Calderoni da completare per l’override delle macchine.

Buon divertimento!