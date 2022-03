Horizon: Forbidden West, come mettere le pitture facciali

Chi aveva giocato Horizon: Zero Dawn ricorderà sicuramente quanto ambita fosse la possibilità di mettere delle pitture facciali sul volto di Aloy, che permettevano di personalizzare l’aspetto della nostra beniamina. Ebbene, questa possibilità torna, molto accessibile, all’interno di Horizon: Forbidden West.

Vediamo quindi come sbloccare e mettere le pitture facciali a vostro piacimento, per avere una Aloy davvero unica e tutta vostra.

Come mettere le pitture facciali

Se avete ottenuto delle pitture facciali ma non sapete come farle indossare ad Aloy, sappiate che non c’è niente di strano: il gioco, infatti, inizia a sbloccarle prima di dirvi come facciate ad utilizzarle. Per farlo, infatti, dovrete raggiungere una delle città dove è disponibile un pittore. Lo riconoscerete dall’icona del martelletto usato per i tatuaggi.

Questi pittori sono disponibili unicamente nelle capitali Tenakth, quindi potrete trovarli nelle seguenti cittadine:

Neraspina

Lanciardente

Il Bastione

Una volta raggiunti, potrete decidere quale pittura farvi applicare tra tutte quelle che avete già sbloccato, o potrete far rimuovere quella che avevate, se non vi piace più.

Aloy pronta al combattimento con una pittura facciale da Maestra Arciera

Come ottenere nuove pitture facciali

Le pitture facile si ottengono completando missioni primarie o secondarie, ma anche salendo di livello. Sono delle ricompense piuttosto frequenti e sono identificate per la tribù di appartenenza: le pitture Nora, ad esempio, riprendono i colori freddi della regione dell’Abbraccio della Madre, come quelle che ricorderete sul viso di Rost. Quelle Carja, invece, sono molto eleganti e richiamano quasi i trucchi dei nostri tempi, con colori sulle labbra e sul contorno occhi.

Proseguendo nel gioco e completando le missioni otterrete sempre nuove pitture per sbizzarrirvi a personalizzare Aloy facendole mettere le pitture facciali che preferite. Inoltre, anche sbloccando le cariche valorose potrete ottenere la pittura facciale che le contraddistingue, usandola liberamente, anche nella modalità foto.

Pitture facciali nella modalità foto

Potete mettere le pitture facciali sul viso di Aloy anche nella modalità foto: in questo caso, le pitture sono solo temporanee e vengono disattivate fuori dalla modalità foto. Per usarle in modo permanente, come precisato, dovrete invece raggiungere un pittore e farvela applicare.