Non di sole armi può vivere la nostra Aloy, che durante i suoi viaggi in Horizon: Forbidden West ha bisogno di equipaggiarsi anche con delle armature che le permettano di subire meno danni, di recuperare più rapidamente il vigore delle sue armi e magari di deviare gli effetti di elementi e status, rendendosi anche più furtiva.

Quali siano le migliori armature per il vostro stile di gioco dipende sicuramente da voi: qualcuno si troverà meglio con una tenuta da guerriera e qualcuno con un’armatura leggera che favorisce la furtività. Noi, però, ne approfittiamo per segnalarvi le migliori tra quelle che è possibile trovare a livello di statistiche. Sceglierete voi quella ideale per la vostra build.

Come ottenere le migliori armature in Horizon: Forbidden West

Le migliori armature sono quelle che è possibile ottenere nell’Arena, situata a ridosso del Bosco della Memoria dei Tenakth. Una volta superate alcune missioni di storia che vi permetteranno di fare un po’ d’ordine nel clan di Hekarro, potrete raggiungere la Bocca dell’Arena e parlare con Kalla per affrontare le sfide.

In questi scontri ve la vedrete con delle macchine da abbattere, ottenendo delle medaglie dell’arena in cambio. Uscite dall’arena e datele a Dukkah, subito vicino all’ingresso, per ottenere le armature in premio con questa valuta.

Una delle armature Nora di Aloy

Le migliori armature di Horizon: Forbidden West

Guerriero Tonante Nora

Tipologia: Cacciatore

Tribù: Nora

Livello: leggendario

Costo: 54 medaglie

Potenziamenti possibili: 5

Una corazza Nora perfetta per i combattimenti e la caccia alle macchine più terribili. Ispirata al Divoratuono.

Dominatore Tenakth

Tipologia: Superstite

Tribù: Tenakth

Livello: leggendario

Costo: 54 medaglie

Potenziamenti possibili: 5

Un’armatura da distruttore Tenakth, pensata per i guerrieri più spietati: quando avrete il livello di vita più basso, subirete meno danni e ne arrecherete di più.

Inseguitore d’élite Carja

Tipologia: Intrappolatrice

Tribù: Carja

Livello: leggendario

Costo: 54 medaglie

Potenziamenti possibili: 5

Una corazza per chi lavora soprattutto con le trappole e utilizza sotterfugi e astuzia per avere la meglio sulle macchine. È anche molto elegante e peculiare.