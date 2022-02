Horizon: Forbidden West, i consigli per iniziare

Sono tante le novità di gameplay, soprattutto nel combattimento e nell’esplorazione, che Horizon: Forbidden West propone rispetto al precedente Horizon: Zero Dawn. Se state cercando di orientarvi e volete una bella infornata di consigli, prima di cominciare il vostro viaggio, siete finiti nel posto giusto.

Scegliete il livello di difficoltà giusto

Come il suo predecessore, anche Horizon: Forbidden West presenta diversi livelli di difficoltà: si va da quella Storia, estremamente facile e per chi vuole solo godersi la trama senza nessuna sfida proibitiva, a quella molto difficile, che invece vi richiede di essere scaltri, agili, veloci e attenti a tutte le debolezze dei nemici.

In questo caso, la raccomandazione è sempre quella di scegliere il livello più adatto all’esperienza che vi aspettate. Su Normale, il gioco è ben bilanciato ma tendente al facile, motivo per cui potreste bypassare alcuni aspetti più approfonditi da gioco di ruolo, come gli status.

Scegliete il livello di difficoltà ideale per le vostre abilità

Potete cambiare livello di difficoltà in qualsiasi momento, senza alcuna penalità: vi basta aprire le opzioni e cambiare l’impostazione, se la sfida per voi è troppo ardua o troppo semplice. La raccomandazione potrebbe essere quella di partire a Normale e poi valutare se il gioco sia troppo difficile o troppo facile, e modificare il livello di conseguenza via via.

Raccogliete tutto!

In Forbidden West Aloy può ora contare sulla scorta, un grosso baule raggiungibile in qualsiasi rifugio da cui attingere tutte le risorse raccolte in precedenza. Questo significa che non vi capiterà mai di non poter raccogliere qualcosa perché la borsa è piena: se la borsa è piena, quanto raccolto sarà inviato alla scorta e potrete recuperarlo in seguito.

Pertanto, raccogliete tutte le risorse che trovate. Il legno crinale è fondamentale per le vostre frecce, ma anche parti di macchina, piante medicinali, piante coloranti e chi più ne ha più ne metta non vi richiedono di tornare dove le avevate viste per raccoglierle: potete farlo subito e mandarle nella scorta se siete già sovraccarichi.

Modalità esplorazione o modalità guidata

Il gioco vi permette di scegliere, in avvio di partita, se impostare una interfaccia esplorazione o una interfaccia più guidata. Questo permette di avere o non avere puntatori “invadenti” che vi indicano dove andare per proseguire nella campagna.

Anche in questo caso, l’opzione si può modificare in qualsiasi momento con il gioco in corso, quindi potete provare ad avviare in modalità esplorazione, come impostato standard dagli autori, ed eventualmente passare alla modalità guidata se vi sentite disorientati e non trovate la strada per andare avanti nelle vostre missioni.

C'è tantissimo da esplorare

Usate spesso il focus

Il focus è il più grande alleato di Aloy e le permette di ottenere rapidamente informazioni su quello che la circonda. È fondamentale negli scontri con le macchine: prima di affrontarle, analizzatele sempre con il focus per scoprire i loro punti deboli e gli elementi più utili da usare loro contro.

Il focus permette anche di vedere le pareti scalabili e di individuare loot che è possibile raccogliere, anche dalla lunga distanza. Rispetto al primo gioco, ora è possibile attivarlo più rapidamente, in un modo che ricalca l’odradek di Death Stranding, quindi non lesinate.

Infine, è utile anche per individuare i punti in cui è possibile usare il rampino, magari per appendersi, aprire una botola o trascinare una cassa.

Il focus vi permette di studiare gli avversari

Ricordatevi del rampino e dell’alascudo!

A tal proposito, non dimenticatevi del nuovo rampino di Aloy: l’esplorazione è molto più aperta che nel primo gioco e sia l’arrampicata, sia il rampino, sia l’alascudo vi permettono di muovervi assecondando la vostra curiosità, salendo e scendendo lungo gli scenari verticali del titolo.

Il rampino, in particolare, permette anche di trascinare alcune componenti dell’ambiente per spostarle, o di appendervi a una sporgenza a distanza. Quando state cercando la soluzione a un puzzle ambientale, non dimenticatevi che lo avete con voi!

Provate tante armi per trovare quelle ideali

Forbidden West propone molte armi in più rispetto al passato. Per questo motivo, vi raccomandiamo di non sottovalutare nessun’arma e di provarla, prima di decidere quella perfetta per la vostra build.

Oltretutto, ricordate che armi diverse possono essere adatte a macchine e contesti diversi: un arco di precisione è perfetto per un tiro furtivo dalla distanza su un ribelle, mentre un arco da guerra – che non ha bisogno di essere teso al massimo ed è velocissimo – può togliervi da situazioni problematiche in cui diverse macchine vi braccano dalla brevissima distanza, ma è praticamente inutile sul lungo raggio.

Armi diverse hanno effetti diversi

Agli archi si affiancano giavellotti, lanciapunte, fionde lancia-granate, dardi: provate tutte le armi e scoprirete rapidamente quale sia quella perfetta per la vostra Aloy.

Studiate bene gli elementi e gli status

Non sottovalutate la componente da gioco di ruolo di Forbidden West, soprattutto se state giocando a un livello di difficoltà alto. Ricordatevi, analizzando le macchine, che potete vedere le loro debolezze elementali.

Se avete davanti un nemico di ghiaccio, utilizzate le frecce infuocate. O, se avete davanti un serbatoio infiammabile, usate una freccia infuocata per farlo esplodere e mandare in crisi la macchina. O, ancora, se la macchina è troppo veloce rispetto a voi, usate una freccia con colla per rallentarne i movimenti, infliggendo Lentezza.

Le possibilità sono molteplici ed è per questo che è fondamentale analizzare sempre il nemico, prima di ingaggiare lo scontro: sfruttare gli elementi e gli status potrebbe salvarvi la vita.

Scalare i Collilunghi vi aiuta a scoprire i punti di interesse sulla mappa

Puntate subito i Collilunghi

La mappa dell’Ovest Proibito è davvero grande e per questo il nostro consiglio è puntare subito verso i Collilunghi, una volta individuati. Ciascuno proporrà un puzzle-platform da risolvere per scalare il mega-robot e, una volta fatto, otterrete tutte le informazioni sulla mappa all’interno di quella stessa regione.

Potete scalare i Collilunghi nell’ordine che preferite e potreste anche non farlo mai: è però utile farlo, perché rimuovono la nebbia accecante dalla mappa e vi permettono anche di individuare punti di interesse che poi dovrete visitare per scoprire che cosa abbiano da offrirvi.

Non scegliete gli abiti per estetica ma per funzionalità

Ricordatevi che è bellissimo vestire Aloy come più vi piace, ma è anche importante ricordare che gli abiti hanno tutti dei perk e delle funzionalità. Se siete soliti giocare in modo particolarmente furtivo, rimanendo nell’ombra, ha poco senso indossare un abito incentrato sull’uso sfrontato delle armi pesanti.

Potete trovare il vostro stile estetico ideale, ma non dimenticate che gli abiti sono prima di tutto un equipaggiamento utile per proteggere o potenziare Aloy!

Un abito è prima di tutto un equipaggiamento

Vendete sempre le risorse superflue trovate

Durante i suoi viaggi, nel tanto loot che raccoglie Aloy trova anche delle vere e proprie reliquie del mondo antico. Si tratta di oggetti spesso di valore, che vi ricordiamo di vendere quando siete al cospetto di un mercante. In questo modo, potete scambiarli con frammenti di metallo (la valuta del gioco) o con altri materiali utili sia per il crafting che per l’acquisto di qualcosa di più utile.

Muovetevi verso i falò anche quando non dovete salvare

Come nel primo gioco, i falò sono sparsi lungo tutta la mappa di Horizon: Forbidden West. La bussola vi mostra quando vi state avvicinando a un falò e il nostro consiglio è quello di andargli sempre incontro fino a quando il gioco non vi scriverà “scoperto: Falò”. Quando compare questa scritta, infatti, il falò entra ufficialmente nella vostra mappa e diventa un punto di viaggio rapido.

Rispetto al primo gioco, non avete più bisogno di un kit permanente per il viaggio rapido, che si affianchi a quelli a consumo: potete raggiungere un falò e spostarvi verso un altro falò. Ecco perché attivarli tutti avvicinandovi, anche se non dovete salvare, è fondamentale: vi dà la possibilità di tornare rapidamente a quel punto in futuro.